Efter svedig koncert: 'Ses i pitten'

Alle forbehold var taget, publikum var ikke fysisk til stede, men hjemme i stuerne var der proppet, da Phlake fredag aften gav koncert på eb.dk LIVE fra Planetarium i København.

Mens Albertslund-drengene kastede sig nådeløst over mikrofon og instrumenter, kunne Ekstra Bladets altid ivrige læsere kaste kommentarer og spørgsmål i retning af musikerne, der ydede alt, hvad de kunne.

Her er et lille udsnit af, hvad brugerne spurgte om, og hvad Phlake selv svarede kort efter, at de havde fået pusten oven på koncerten.

Hvad skal I senere? Fra Kat og Kris

'Vi skal fejre udgivelsen af vores album T.I.D.O.Y.S. med bandet!'

Fredag var nemlig ikke bare koncertdag. Det var også dagen, hvor de udgav albummet 'The Illegal Download Of Your Soul.

Hvordan kom I på navnet til albummet?

'Det var bare noget vi fandt på. Kærlighed og det at downloade.'

Hvem er jeres idoler?

'Awinbeh, Kasper Dolberg og Questlove er nogle af dem, vi ser mest op til.'

Der var fest i Planetarium i København. Foto: Per Lange

Som bekendt bliver der ingen Roskilde Festival i 2020, men flere læsere håber på, at Phlake er klar, når festivallen løber af stablen næste år.

'Ses vi på RF21?'

'Det gør vi forhåbentligt, ellers så ses vi i pitten.'