Efter Tivolis kæmpekaos: Dét skal der nu ske

Fredag skulle kunstnere som Kidd, TopGunn og Klumben have gæstet Tivoli til Fredagsrock.

Tirsdag meldte Tivoli dog ud, at forlystelsesparken følte sig nødsaget til at aflyse koncerten.

Men der er håb stadig for nogle af de skuffede fans. For kunstnerne holder alligevel koncert. Bare ikke i Tivoli.

- Vi sender selvfølgelig ikke bare de pakkede lastbiler med gear hjem i garagen. Nu ruller de i stedet ud på Refshaleøen, hvor vi glæder os til at se de hurtigste 2000 af jer, skriver Cheff Records, der består af Topgunn, Eloq, Klumben og Kidd, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi har sammen med vores crew og fans glædet os helt vanvittig meget til at skulle holde en fest med 20.000 mennesker på Plænen, men som alle ved, er det ikke længere en realitet, udtaler pladeselskabet.

Tivolis beslutning om at aflyse koncerten blev taget, efter at forlystelsesparken har haft sikkerhedsudfordringer i forbindelse med Fredagsrock.

Der har for eksempel været tilfælde af, at unge i nogle tilfælde er kravlet over hegnet ind til Tivoli, efter at portene til parken er blevet lukket på grund af overvældende koncertinteresse. En opførsel, der møder skarp kritik fra en række andre unge, som Ekstra Bladet har talt med.

Ved den aflyste koncert fredag forventede forlystelsesparken et mere ungt publikum til fredagens koncert end til forrige uges koncert med Aqua. Det var medvirkende til den endelige beslutning om at aflyse koncerten helt.

- Vi har haft særlige udfordringer med nogle i det yngre publikum til to af de første store koncerter i år, sagde Frederik Wiedemann, kulturdirektør i Tivoli, fortsatte:

- Vi har derfor valgt at aflyse den næste Fredagsrock, mens vi skaber det bedste setup for koncerter - også med et yngre og feststemt publikum.

Tivoli har for nylig indført et reservationssystem på grund af stor interesse for fredagskoncerterne. Det skal dog videreudvikles. Tivolis forhåbning er, at man ikke bliver nødt til at aflyse andre koncerter.