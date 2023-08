Efter to afbud: - Jeg har fået en lille søn!

Artigeardit måtte melde fra til to Grøn-koncerter, fordi han blev rapper-daddy for første gang. Nu er stjernen tilbage - på Aiasound - og hylder både sin baby-søn og det vilde år, musikeren har haft

- Vi må bare tage det, som det kommer, og så få det til at fungere. Der er ikke andre valg jo.

Sådan svarede rapperen Artigeardit, da Ekstra Bladet i marts talte med ham om hans kommende rolle som far og det faktum, at det må være svært at være en af landets mest populære artister og samtidig være nærmest konstant på landevejen.

Nu er han så blevet far i slutningen af juli, hvilket betød, at Ardit Aliti, som han hedder på dåbsattesten, måtte melde akut fra til to koncerter på Grøn-karavanen for nylig.

Artigeardit fik sit første barn midt under Grøn for nylig og måtte melde fra til et par koncerter. Nu har han haft tid til at sunde sig - og er nu retur på scenen. Foto: Per Lange

Artigeardits kæreste og moderen til hans barn er ikke offentlig, men det er ikke noget, han ønsker: - Nej, men det er fordi, hun ikke selv har lyst til det. Så det er jo op til hende, sagde han til Ekstra Bladet tidligere på året. Foto: Per Lange

Fruen fødte nemlig lige midt i perioden, hvor Artigeardit var en af artisterne på den ikoniske koncertturné i sommer-Danmark.

Nu er han dog tilbage, og det var en tydeligt glad Artigeardit, der med et smil på læben kunne konstatere, at han havde haft et kanon år på alle fronter.

Annonce:

- Jeg har haft et godt år. Jeg har spillet nogle af mine største koncerter. Og jeg har fået en lille søn!, lød det fra Artigeardit, mens publikum jublede med ham.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Der var nogle tusinde mennesker forsamlet til Artigeardits tidlige koncert lidt i 16 på Aiasound på Amager. Foto: Per Lange

Ingen tvivl om, at Artigeardit har en solid fanskare i det unge teenage-segment herhjemme. Foto: Per Lange

Med Artigeardit kom der endelig lidt gang i Aiasond på Tiøren i Kastrup. Foto: Per Lange

Han var tydeligvis i sit es, efter at han har fået småfolk i privaten, eller også var det bare skønt at få et fri- og pusterum fra babyskrål hjemme på matriklen for en stund.

Artigeardit formåede i øvrigt, hvad Ida Laurberg ikke gjorde tidligere dagen, da hun var første kunstner på scenen på Aiasound. Her spillede hun for en meget lille skare på få hundrede - og en tom festivalplads.

Der var således en rigtig pæn skare - fortrinsvis helt unge mennesker - samlet foran Main Stage, da Artigeardit indtog scenen.

Senere torsdag spiller navne som Metro Boomin, Blæst, Gilli og D1MA.