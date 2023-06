Efter trafikkaos: Nu er der nyt

Massive køer og utilfredse festivalgæster.

Sådan var status på bustransporten mod Copenhell på Refshaleøen i København tidligere på eftermiddagen.

Trafikselskabet Movia havde ikke, som det ellers ifølge Copenhell var aftalt, indsat de vanlige shuttlebusser mod festivalpladsen, og det betød, at de mange metalfans i stedet måtte med bybussen.

Nu er Movia dog nået i mål med en løsning på de trafikale udfordringer. Det oplyser selskabet i en mail til Ekstra Bladet.

Movia sætter resten af Copenhell ekstra busser ind. Foto: Per Lange

Holdt hårdt

'Nu er 666-busserne på vej til Copenhell. Det holdt hårdt i år, for ingen operatører bød ind på Movias to udbud af ekstrakørslen til Copenhell. Men det er nu på falderebet lykkedes Movia - ved at tage direkte kontakt til en række busoperatører - at finde busoperatører, der kan stille med ekstra busser og ledige chauffører til den årlige pendulkørsel til Copenhell med rute ’666’ fra Hovedbanen til Refshaleøen', skriver Movias direktør for kunder og kommunikation, Marlene Holmgaard Fris.

I en kommentar på Facebook oplyste Copenhell tidligere onsdag, at det onsdag var kommet som en overraskelse for festivalen, at der ikke var styr på shuttlebusserne.

'Festivalen er blevet lovet busser af Movia – men de kom ikke. Det er en lige så stor overraskelse for os, som det er for jer', lød det i kommentarsporet på Facebook fra Copenhell.

Den udlægning genkender de dog tilsyneladende ikke hos Movia.

'Movia har løbende orienteret Copenhell om udfordringerne med at skaffe ledige busser og chauffører til ekstrakørslen', skriver Marlene Holmgaard Fris til Ekstra Bladet.

Copenhell fortsætter frem til lørdag nat, og i alt samles 38.000 mennesker dagligt på festivalen.