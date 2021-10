Efter trist melding: Kærlighedsstorm til Helmig

Hugo Helmig bliver overdynget med kærlige beskeder fra fans og kendte, efter han lørdag eftermiddag meldte ud, at han stopper med at lave musik på ubestemt tid

- Godt du passer på dig selv min ven, skriver Hjalmer på det Instagram opslag, som Hugo Helmig lørdag lagde op, hvor han meldte ud, at han stopper karrieren.

- Modigt kære Hugo, skriver Andreas Odbjerg.

Lasse Kramhøft, der er kendt som 'Pilfinger' har skrevet en længere besked til unge Helmig på opslaget.

- Hugo din dejlige dreng. Hvor er det godt, at du lytter til dig selv. I denne branche er det svært at trække i bremsen når der er brug for det, for der er altid tre måneders bremsetid. Musikken lever i dig og jeg lover dig, at publikum og radioen er der stadig når du er klar igen. Tag dig den tid du skal bruge, og gør det med den bedste ro og samvittighed. Vi alle har stor respekt for din selvrespekt.

Udover Hjalmer, Odbjerg og Pilfinger har andre kendte som Kidd, Anders Breinholt, Nicklas Sahl, Mads Vad og Ibi Støvring kommenteret opslaget med hjerter.

Den unge popsanger slog for alvor i gennem med hittet 'Please Don't Lie', der i skrivende stund har over 32,5 millioner streams på Spotify, Foto: Per Lange

I skrivende stund er der over 1100 kommentarer på opslaget, hvor langt de fleste er kærlige beskeder, der ønsker Helmig god bedring eller roser hans svære beslutning.

Den 23-årige Hugo Helmig stopper sin musikkarriere på grund af angst og paranoia.