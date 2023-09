Efter vanvids-salg: Vil I have mere?

Megabandet The Minds of 99 solgte med et knips 100.000 billetter til deres to koncerter i Parken. Nu overvejer hitmagerne, om de skal spille endnu en koncert

Det bliver ikke større.

Sådan lød det fra Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, da The Minds of 99 tidligere på ugen skrev sig ind i historien, som det første danske band, der kan melde totalt udsolgt to aftener i træk i Parken i København.

Men det kan blive endnu større.

De 100.000 billetter til koncerterne på det danske nationalstadion 21. og 22. juni næste år blev revet væk i rekordfart, og det får nu The Minds of 99 til at overveje, om de skal spille op til endnu en fest i Parken - og skrive ny musikhistorie i Danmark.

Det skriver de lørdag morgen på Instagram.

'Skal vi lave en ekstra koncert?', spørger bandet, der er oprigtigt overraskede over hvor hurtigt de to koncerter blev udsolgt.

'Vi er mildest talt ret overraskede over at det hele gik så stærkt. Og der er sindssygt mange, der har skrevet at de ikke nåede at få billetter. Derfor overvejer vi om det kan lade sig gøre at lave en 3. koncert om søndagen. Altså Sankthans aften d. 23 juni. Skriv jer meget gerne op på ventelisten via linket i bio, så vi kan finde ud af om det overhovedet giver mening,' skriver de.

Til Ekstra Bladet sætter The Minds of 99-frontmand Niels Brandt ord på, hvordan bandet har det, efter de 100.000 billetter blev revet væk.

- Vi er målløse. Vi havde aldrig regnet med at det ville gå så stærkt. Vi lavede to shows, så der ville være masser af billetter, især på gulvet, men de blev revet væk, simpelthen, siger han og svarer samtidig på, hvorfor The Minds of 99 overvejer at lave en ekstra koncert.

- Vi og Live Nation har fået sygt mange henvendelser fra folk, der ikke fik billet og det var ikke meningen. Meningen var, at der skulle være masser af billetter! Nu hører vi vores fans ad, om det er noget, de kunne tænke sig. Vi skal finde ud af, om vi kan lave en koncert mere om søndagen i den samme weekend. Det er noget med at skrive sig op på en venteliste. Hvis der er mange, der gør det, kan de se, om det er noget vi kan få op at stå eller ej.

Du kan skrive dig op på ventelisten her.

Musikhistorie

Københavnske The Minds of 99 er det første danske musiknavn, der spiller to koncerter i Parken, og heller ikke internationale giganter som Metallica, Bruce Spingsteen og Coldplay har fyldt stadion mere end to gang i træk.

Med andre ord vil det være ægte dansk musikhistorie, københavnerne kan skrive, hvis de også sætter fut i Parken sankthansaften næsten år.

Niels Brandt og The Minds of 99 henrykte i 2021 50.000 fans. i Parken. Foto: Per Lange

Den 11 år gamle orkester gav en legendarisk koncert samme sted i 2021 og har efterfølgende opnået massiv succes med albummet 'Infinity Action', der hidtil har tilbragt 86 uger på top 40.

Kvintetten har ikke offentliggjort andre koncerter i 2024 end de to - måske tre - på det danske nationalstadion.

Den forgangne sommer spillede The Minds of 99 på adskillige festivaler, men intet tyder altså på, at danskerne har fået for meget af dem.