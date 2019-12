Efter vanvittig Smukfest-rekord: Hvorfor sætter de ikke bare prisen op?

Da Smukfest tirsdag 10.00 satte de 29.500 partout-billetter til næste års festival til salg, gik der blot 59 minutter, før den sidste billet var langet over disken.

Undervejs forsøgte flere end 60.000 personer at få fingre i en af de eftertragtede billetter, der koster 2.695 kroner pr. stk.

Publikum til Christopher-koncert på Bøgescenerne til årets Smukfest. Foto: Per Lange

Men selv om efterspørgslen igen i år langt overgår udbuddet, har festivalen i bøgeskoven ingen umiddelbare planer om at skrue prisen i vejret.

- Selv om vi nogle gange beskyldes for at tænke meget på penge, har det nu aldrig været pengene, der driver værket her hos os. Hvis vi kan få det til at løbe rundt med den økonomi vi har og lave et heftigt musikprogram og en vild festivalplads, så er vi godt tilfredse, siger festivalens talsmand Poul Martin Bonde til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi har nu kunnet holde prisen på vores partoutbilletter på det samme niveau i tre år, og det er vi godt tilfredse med.

Smukfest-vanvid: Udsolgt på 59 minutter!

Er det et ideologisk princip, at billetterne skal kunne betales af de fleste?

- Ja, vi vil gerne have et bredt publikum, og vi er stolte af, at vi har så mangfoldigt publikum, som vi har. Vi har både de unge og de ældre. Vi vil gerne lave en festival, hvor vi kan rumme en masse forskellige mennesker. Det sætter vi en ære i.

Smukfest-talsmand Poul Martin Bonde oplyser, at Smukfest ikke er sat i verden for at maksimere profitten. Foto: Morten Lau-Nielsen

Hvorfor følger I ikke bare efterspørgslen og sætter prisen op til 5.000 kroner eller mere?

- Vi har ikke nogle investorer, vi skal tjene penge ind til. Så længe vi kan gøre det, vi gerne vil, så er vi godt tilfredse. Det hele skal hænge sammen. Vi har i år fået mulighed for at lukke lidt flere mennesker ind, og det en bedre måde tilfredsstille lidt flere gæster på. Vi har jo en dyr billet i forvejen.

Ingen garantier

Trods ovenstående målsætning vil Smukfest ikke garantere, at de ikke på et senere tidspunkt kan finde på at skrue prisen lidt i vejret.

- Jeg kan ikke love, at billetprisen bliver holdt på præcis det samme til evig tid. Det er ikke i sig selv et mål. Og jeg tror såmænd også sagtens, vi kunne sælge vores billetter til en højere pris, men det er ikke det, der er det vigtige for os. Det vigtigste er, at vi kan lave præcis den festival vi gerne vil.

Sidste år billetter til 2019-festivalen solgt på blot 65 minutter.

I år blev salget klaret på blot 59 minutter, hvilket dermed er ny rekord.

Da bølgerne gik højest var der flere end 60.000 personer i kø for at få fingre i de blot 29.500 partout-billetter, der var sat til salg.

Tekniske problemer

Undervejs var der problemer med at købe billet på ratebetaling, hvilket fik flere til at brokke sig på Smukfests hjemmeside.

Smukfest erkender problemet og opfordrer de berørte kunder til at sende en mail med dokumentation til festivalen.

Lionel Richie og Rasmus Seebach

På plakaten til den jyske festival er store danske navne som Rasmus Seebach og Gilli.

Desuden vender Medina og Carpark North tilbage på Smukfest og optræder mellem bøgetræerne i august.

Arrangørerne har tidligere offentliggjort internationale stjerner som Lionel Richie, Khalid og Tove Lo.

Smukfest finder sted i Skanderborg fra onsdag 5. august til søndag 9. august.

Det er 41. gang, festivalen afvikles.