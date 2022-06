Elendig smag: En på klaphatten

FOLK PÅ FYN har elendig musiksmag. Det er konklusionen, efter Tinderbox trak rekordmange mennesker til Tusindårsskoven i Odense, hvor festivalen præsenterede dens hidtil værste program.

STORMZY OG Muse, der begge spillede natkoncerter for relativt få publikummer, stod øverst på plakaten. Folk ville hellere være plakatfulde. Hovednavnene var reelt Tuborg, Smirnoff og Red Bull.

USPÆNDENDE danske navne prægede programmet. Andreas Odbjerg, Carpark North, Drew Sycamore, Suspekt og Tessa kan man se på Grøn, den lokale grill og alle andre steder. Fynboerne ville se dem på Tinderbox.

Aqua var medrivende under overraskende herlig hitparade sent fredag aften på Blå Scene. Foto: Per lange

på pladsen ifølge arrangørerne, hvis vi tæller Thomas Helmig og det hele med. Det var for mange. Eller også var pladsen for lille.

MADEN VAR næringsfattig og uden krydderi som musikken. I Odense er de ligeglade. Det hele skylles bare ned. Igen og igen. Og igen.

TINDERBOX ER Langelandsfestival, Grøn og Midtfyns Festival i en cocktail, der er berusende for fynboerne. Det er en byfest, som fungerer på præmisserne, men præmisserne er platte.

DEN SKAL BARE have en på klaphatten, kasketten eller studenterhuen. Specielt i det diskofile område Magicbox, der er endnu et bevis på, at man ikke skal blande elektronik og vand.

Det er meget vigtigt med væske i varmen, og det glemte de bestemt ikke på Tinderbox. Foto: Per Lange

jyske søsterfestival NorthSide så er Tinderbox i sync med gæsterne. Det hele er i øjenhøjde. Med beduggede blikke.

EJERNE HOLDER til i skattelyparadiset Luxembourg, mens festivalen støttes af Odenses socialdemokratiske borgmester, der går ind for bæredygtighed og vil bekæmpe skattely.

UMIDDELBART giver det måske ikke mening, men hvis man hører en infantil popsang med Zara Larsson i natkjole, glemmer solcremen og drikker en flaske russisk sprut, så giver alt jo på en måde mening.