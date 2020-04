Ellevilde seere: Gense fantastisk fredagsbrag med Steen Jørgensen

Coronavirussen blev fredag aften helt glemt for en stund.

Det sørgede Steen Jørgensen for, da han sammen med guitaristen Rune Kjeldsen gik live på ekstrabladet.dk og spillede 30 minutters koncert.

Her var der både numre fra Sort Sol, hvor Steen Jørgensen har været frontmand siden bandets begyndelse, og et helt nyt nummer til de mange folk, der så med.

'Marble station', 'Holler high', 'Ockhams ragekniv', Let your fingers do the walking', en kombination af 'White Light/White Heat og 'Dog star man' samt det nye nummer 'Tid R et sted' blev der spillet i løbet af den halve time.

Steen Jørgensen havde guitaristen Rune Kjeldsen med sig, og de formåede at levere fremragende lyd i 30 minutter. Foto: Per Lange

Koncerten blev afholdt i Cisternerne på Frederiksberg, og Steen Jørgensen havde på forhånd spået, at det specielle spillested ville give mulighed for at lave fantastisk lyd. Og det fik han helt ret i, hvis man skal dømme ud fra de kommentarer, der kom i løbet af den halve time.

Dem kan du få et meget lille uddrag af herunder:

'Hold nu kæft, altså. Har I gode råd til, hvordan man ‘kommer ned’ efter sådan en oplevelse her? Tak, altså - tak'

'Helt, helt fantastisk. Tak.' lød en anden kommentar.

'Jeg bøjer mig i støvet. Fed, fed koncert!'

'Så vedkommende og utrolig stemning - utrolig FED lyd i de omgivelse - I er SÅ fede.'

Hvis du gik glip af koncerten - eller bare gerne vil se den igen - så kan du se den i videoen over artiklen.

I løbet af koncerten kunne brugerne også stille spørgsmål til Steen Jørgensen. Svarene på dem kommer i en artikel på ekstrabladet.dk lørdag formiddag.