Ellevilde seere: Oplev kæmpe fredagsfest med Mads Langer

Fredag aften bød Ekstra Bladet på noget af en fredagsfest, da Mads Langer gav livekoncert på ekstrabladet.dk.

Her spillede den 36-årige hitmager, der netop nu er aktuel med singlen 21:4, live fra et gabende tomt K.B. Hallen i godt 30 minutter og bød blandt andet på store hits som 'Flawless', 'Eyes Closed' og en nyfortolkning af 'Mellem Linjerne', så den passede til den coronatid, vi lige nu står i.

Gratis koncert kun på Ekstra Bladet: - Jeg bliver helt rørt

Mads Langer havde blandt andet sagt ja til at give koncert på ekstrabladet.dk i håb om at sprede lidt god stemning i en tid, hvor coronakrisen er på alles læber, og hvor vi er tvunget til at holde os inden døre og være sammen - hver for sig.

Og at dømme ud fra jer seeres kommentarer undervejs i Ekstra Bladets liveblog, kunne I i den grad lide, hvad I så og ikke mindst hørte.

Der blev ikke sparet på lys og effekter, selvom Mads Langer gav koncert i en tom K.B. Hallen. Foto: Per Lange

'Fantastisk'

Herunder kan du se et udpluk af de mange kommentarer, der væltede ind til Ekstra Bladet i hundredvis under fredagens koncert.

'Af hjertet tak. Går hermed totalt opløftet og i fantastisk humør ind til weekenden'.

'Fantastisk I gjorde det for os. Hvor var scenen flot sat op. Tak af hjertet'.

'Jeg sidder og græder. Så rørende'.

'Verdensklasse ! Vi sidder to gamle tosser på Islands Brygge og rocker med. Kære Mads: Der er jo melodilinier, som McCartney ville være misundelig på... 'Monsters' er bare fantastisk'.

'Tuuusind mange tak for koncerten, du og dit team er hverdagens engle. Det spreder lys og glæde i en svær tid for mange. Det her er et fantastisk løft, og din musik er jo suveræn. Af hjertet TAK. ses til din næste koncert'

'Super tak for en fed oplevelse. Tak også til Ekstra Bladet for at gøre det muligt!!!'.

Mads Langer og bandet gav den fuld gas under fredagens koncert. Foto: Per Lange

Lidt nervøs

Forud for fredagens koncert fortalte Mads Langer til Ekstra Bladet, at han glædede sig til at give den gas på scenen i K.B. Hallen, men at han også var en smule nervøs, fordi han ikke er vant til at stå på scenen, hvor der ikke er noget publikum.

Undervejs grinede han da også flere gange over, at der var så stille i lokalet.

- Der er godt nok stille herinde, sagde han med et grin.

- Skål til alle jer derude. Tak, fordi I følger med, grinede han videre og opfordrede flere gange seerne til at danse med hjemme i stuerne.

Og at dømme ud fra jeres tilbagemeldinger i stuerne, blev der i den grad danset med på livet løs.

Der var knald på i K.B. Hallen. Det til trods for det manglende publikum. Foto: Per Lange

Du kan se eller gense Mads Langers koncert i playeren øverst i denne artikel.

Undervejs i koncerten sendte flere af jer seere spørgsmål ind til Mads Langer. Hans svar vil blive udgivet i en artikel på ekstrabladet.dk, så snart de er klar.