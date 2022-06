Endelig i bad: Skumfest på Roskilde

En øl under bruseren kan være meget lækker, og det skulle de da heller ikke snydes for på Roskilde Festival.

Således blev de fremmødte, festglade mennesker overdænget med skum og vand hos 'brandstationen' ude på campingområdet.

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, som tydeligvis er blevet en tradition for flere af gæsterne, og de kastede sig gladeligt ind på den anbragte presenning, der stod under skumkanonen, mens danserytmer rungede ud af et kæmpe anlæg.

Skåååål i skummet. Foto: Per Lange

Kastede sig gjorde de også, da presenningen pludselig blev anvendt som glidebane frem for dansegulv, og der blev dannet en passage i menneskemængden, hvor gæsterne kunne lave en maveplasker og fortsætte ned ad den improviserede rampe.

Noget tyder også på, at det alternative skumbad var tiltrængt. For flere af de dansende gæster var det nemlig det første bad, de fik siden festivalens begyndelse lørdag.

Foto: Per Lange

Astrid Meder er en af dem, der ikke har set en bruser, siden hun flyttede ind på Roskilde Festival.

- Jeg var en tur i søen i går. Men det der med bad er total overvurderet, grinede hun dansende med skum alle steder.

Skummet ville hun overveje at skylle af sig med endnu en tur i søen.

- Måske. Jeg har ikke så mange planer. Lige nu er jeg her, smilede hun.

Astrid Meder nød et bad med sæbe. Foto: Per Lange

Melanie Buffal er en af de eftertragtede frivillige på årets Roskilde Festival. Hun havde været i bad i ugens løb - men ikke skumbad.

- Men det er jeg nu. Det er bare superdejligt. Det er sådan en god måde at være sammen på, grinede Melanie Buffal, der er fra Frankrig.

Franske Melanie Buffal festede løs med sine venner. Foto: Per Lange

For arrangørerne af festlighederne var det fedt at se så mange danse- og skumglade mennesker fyre den af.

- Vi bliver ved så længe, der er sæbe. Vi har 100 liter og så alt det vand, siger Kasper Larsen var DCFD, Dream City Fire Department, til Ekstra Bladet og peger på to store vandtanke.

- Det ser da ud til at folk synes, at det er en stor succes, griner ham.

Billedgalleri Skumfest - Foto: Per Lange