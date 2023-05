Endelig klar: De spiller på Grøn

De seneste uger har arrangørerne af koncertrækken Grøn lidt efter lidt sluppet navnene på de artister, man kan opleve som tilbehør til fadøl og shotsrør.

Nu er det slut med de mange afsløringer, for onsdag kan Grøn offentliggøre de navne, der fuldender plakaten.

Som sidste år stor den fynske popsnedker Andreas Odbjerg klar til at turnere land og rige rundt, og med ham følger rapveteranen L.O.C., som ifølge Grøn er en af de artister, som flest gange har optrådt på Grøn.

'Grøn fylder 40, og jeg har et album, der fylder 20, så det kan jo kun blive en kæmpe fest! Jeg glæder mig til at komme ud og spille for jer alle sammen. Det bliver fantastisk som altid - den skøreste karavane i hele landet', siger L.O.C. i pressemeddelelsen fra Grøn om nu at skulle spille for ottende gang til rækken af koncerter.

Specielt god følelse

Også Andreas Odbjerg glæder sig til at vende retur og fejre Grøns 40-års jubilæum.

'Sidste år var mit livs sommer, og det var i høj grad på grund af de oplevelser, jeg fik på Grøn. Det er en specielt god følelse at bidrage, via det sjoveste, man ved, til en god sag i en branche, der som udgangspunkt er super kommerciel', siger han i pressemeddelelsen.

Andreas Odbjerg havde sit livs sommer i 2022, hvor han spillede på både Grøn og de fleste andre danske festivaler. Foto: Per Lange

Foruden de to nye navne tæller lineuppet på Grøn Medina, Artigeardit, Mø, Aqua, Saveus og Benjamin Hav.

Den første koncert i rækken bliver i Tårnby 20. juli, og hele molevitten rundes af i Valby 30. juli.

Billetter kan købes via groenkoncert.dk.