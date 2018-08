Endelig: Nu er det slut med festival

FESTIVALSÆSONEN er slut. Endelig fristes man til at sige. Netop overståede Tønder var blandt sommerens absolut bedste, men det siger mere om Smukfest, Tinderbox og NorthSide, for helt godt var det ikke med country, folk og blues nede i grænselandet.

TØNDER DØJER OGSÅ med festivallandets smitsomme Roskilde-syge. Der er simpelthen for meget lort mellem lagkagerne. Det blev halvskidt, tyndt og udvandet over fire dage. The Mavericks, The Secret Sisters og Tyler Childers imponerede bestemt. Det gjorde Tami Neilson, Annika Aakjær og Søren Huss bestemt ikke.

FESTIVALERNE LIDER under, at udbuddet af kvalitetsnavne er ganske begrænset. Vi har hørt det hele før. Flere gange. Tønder hyrede sågar Sam Outlaw, Colter Wall og Parker Millsap for andet år i træk. Niels Hausgaard har angiveligt været der alle 44 årgange, så nu står der en træstatue af ham på pladsen. Kunstneren var vist en plørefuld bæver.

FOR FØRSTE GANG nogensinde kunne Tønder melde udsolgt af partoutarmbånd, og alt i alt deltog 14.000. Festivalen har dermed haft succes med de senere års begavede og tiltrængte generationsskifte. Arrangørerne har fået fat i kjøbenhavnere, der er noget yngre end festivalen, men det lokale stampublikum er stadig gammelt nok til at kunne tale med om dengang i 1975, hvor der var sjovere tobak i piben.

NU SKULLE OLDTIMERNE lære at stikke piben ind. Det er en skrøne, at publikum på Tønder er lydhøre musikelskere med andægtig respekt for festivalens klimprende kunstarter. De gamle i Sønderjylland kævler som de halvgamle i Skanderborg, og skal det virkelig tage en halv evighed at hæve mobiltelefonmaskinen foran alle os andre for at få et elendigt billede af en violinist i en skjorte, ekvilibristen har sovet i?

TØNDER PRÆSENTERER musik i rammer, der er mere intime og optimale end på de andre store og halvstore festivaler, men nu rykker koncerterne omsider ind, hvor de primært hører hjemme: I koncertsalene og på spillestederne. Festivalfolket snakkes utvivlsomt ved igen i slutningen af maj.