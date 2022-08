Endelig slut: Klip mit armbånd

SÆSONEN ER slut. Forbi. Men mest af alt overstået. Efter to års pause med pandemi vendte festivalerne frygteligt tilbage. Sent søndag aften sluttede det omsider i Tønder.

FESTIVALEN I Sønderjylland adskiller sig fra sommerens andre ved at præsentere rootsmusik. Den er imidlertid præcis som de andre, fordi den savner indhold. Alt for lidt er rodfæstet i substans.

KVALITETEN har manglet på scenerne over hele landet. Der er for få, som kan noget udover det sædvanlige. Det sædvanlige stortrives overalt.

THE MAVERICKS kan noget, ingen kan længere. De swinger. Uimodståeligt. Fredag aften fik fiestatruppen hovedscenen til at svaje i Tønder. Men bægerklangen og tomme Tønder buldrede for det meste højest i grænselandet.

Uforlignelige Eddie Perez fra amerikanske The Mavericks, der var årets oplevelse i Tønder. Foto: Per Lange

Annonce:

er stadig stedet, hvor musikken ikke rigtigt trives. En græsmark er en mark til græs. En koncertsal er en sal til koncerter.

PÅ COPENHELL står man på beton. Den hårde festival har et solidt fundament. Det er bygget på kærlighed til metal. Det er en livsstil. Man føler sig i live derude på Refshaleøen.

EFTER LANG tids sygdom er Roskilde død. Ånden er i hvert fald. Infantil rap og pop har taget livet af den gamle gigant. Orange er gået i sort. Godt man ikke er ung længere.

Justin Bieber med dropstativ i Billund blev symbolet på et udvandet festivallandskab. Foto: Anders Brohus

de med gangstativ. Justin Bieber gik med dropstativ. Han lavede en Britney på Smukfest. Superstjernen skulle forestille hovednavnet i 2022. Det er skræmmende.

FLERE FESTIVALER forsøger at sælge billetter på bæredygtighed. De tilbyder at redde miljøet med musikalsk luftforurening. Verden ville føles renere, hvis NorthSide og AiaSound ikke fandtes.

IKKE ALT VAR helt, som det plejer. Johnny Madsen meldte afbud. Han påstod, det skyldtes coronasituationen. I virkeligheden gad han nok ikke. Eneren gik ikke glip af noget. Udover tømmermænd.

Annonce:

DANSKERNE FIK atter sat armbånd om håndleddet i hundredtusindvis. Nu skulle de endelig høre Dua Lipa. Eller Hjalmer. Forsvindende lidt overgik dog lyden af en saks, der klipper et armbånd over en nattetime et sted i Danmark.