Endelig slut: Roskilde var blæst

MUSIKALSK GAV det ikke mening, at popbandet Blæst åbnede Orange. Men det var alligevel den helt passende introduktion. Roskilde Festival 2023 blev nemlig blæst.

MENTALT VAR der atter vindstille i den gamle kulturinstitution, der har udviklet sig til landets største studentervogn. Øverste etage var åben. På pladsen kunne man få 1664 Blanc. Det passede også perfekt.

INTET ER alvorligt på Roskilde længere. Alt er pjat uden konsekvenser. Et billigt grin til 2430 kroner. Dyrskuepladsen er som en savanne uden farlige dyr. Ingen bider. Alt er tandløst.

REALITY BLEV en del af festivalen, da gutterne fra 'Bachelorette’ holdt hof på campingpladsen. Virkeligheden er en anden for pantsamlerne. Afrikanere, romaer og asiater kastede sig over curling-ungdommens drinkskrus, når de ramte jorden. Et perverst syn.

Pantsamlerne var på arbejde, mens Danmarks ungdom holdt sommerferie på Roskilde. Foto: Per Lange

prædikede naturligvis bæredygtighed. Der blev lavet en rapport og alt muligt. Det kommer aldrig til at virke bæredygtigt, at 130.000 drikker sig fra sans og samling til tonerne af gudsforladt poprap.

LOGISTISK ER festivalen dygtig. Indholdet manglede desværre, men rammen fungerede. Maden kunne spises, og ofte var der ikke opkast ud over toiletterne. Solen skinnede. Regnen faldt. Musikken spillede. Til tiden.

MAN KUNNE være heldig, at der var en håndfuld gode numre per koncert. Blur havde endnu flere. Det havde Lizzo også. Men festivalen kunne og ville for lidt på Orange. I år stod Christopher deroppe. Justin Bieber skal nok komme. Vi er forbi point of no return.

Førhen stod Bob Dylan, Slayer og Radiohead på Orange. Nu synger Christopher en sang. Foto: Per Lange

som Tinderbox, Northside og alle de andre store problemer med hovednavne. Drømmen er Taylor Swift og Beyoncé. Det er et mareridt, at de hellere vil stå på et stadion i udlandet. Selve Orange er for lille til megastjernernes show. Og pengene er for små.

DEPECHE MODE fik Parken til at skælve aftenen før Roskilde. I forhold til koncerterne på Orange var det en anden kunstart i en anden galakse. Kendrick Lamar var rystende flot i Royal Arena. På Orange så det ud, som om ikonet rappede på en europalle.

FESTIVALEN VAR en ekspeditionssag. Noget, der skulle overstås. Vi er allerede videre. Det var heller ikke på Roskilde 2023, at man kunne få troen på menneskeheden tilbage.