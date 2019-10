- Er det dig, Mary? Pludselig ringede kronprinsessen

Sangerinden Jada, som har det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, har haft et hæsblæsende 2019, hvor hun har hittet med numre som 'Keep Cool' og 'Lonely'.

Hun har optrådt på Roskilde Festival, modtaget en lang række priser - heriblandt en Danish Music Award for Årets Nye Livenavn, prisen som P3 Talentet og to priser ved Steppeulven.

Derfor har Jada været på manges læber som en ung dansk sangerinde med masser af potentiale.

Og det er ikke gået kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys næser forbi.

De har nemlig også lagt mærke til den 26-årige sangerinde og besluttet at tildele hende Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris, når prisuddelingen Kronprinsparrets Priser finder sted på lørdag.

Derfor fik Jada for nylig et ret særligt telefonopkald.

- Kronprinsesse Mary ringede til mig. Det var meget hyggeligt at tale med hende, siger Jada.

- Jeg kom til at sige 'Er det dig, Mary?', og så grinede hun lidt, før jeg fik det ændret til 'er det dig, kronprinsesse Mary?'. Jeg kunne overhovedet ikke tænke klart, siger hun og griner.

Ved showet skal Jada ikke bare på scenen for at modtage en pris, hun skal også optræde, og det fik hun vendt med kronprinsessen.

- Vi talte om, at de havde valgt at tildele mig prisen, og om, at vi begge glæder os til showet, og så sagde hun, at de glæder sig til at høre min stemme, siger Jada.

- Jeg ville gerne have spurgt hende om noget også - hvad hun lavede, og hvad hun skulle den dag - som jeg jo ville gøre med alle andre mennesker, men jeg vidste ikke helt, hvor meget jeg måtte spørge til hende.

- Så jeg svarede bare på hendes spørgsmål i et underligt skingert tonefald, fordi jeg nok var lidt royalt starstruck, siger hun.

Stor betydning

Nu ser hun frem til at hilse på det royale par i virkeligheden.

- Jeg glæder mig herremeget til at møde dem nu, hvor vi har haft lidt kontakt, og det bliver da helt klart specielt at synge for dem, selv om de jo også bare er mennesker, siger sangerinden.

Med prisen følger 100.000 kroner, og for sangerinden har det stor betydning.

- Det er hårdt at starte noget op, og uden at det hele skal handle om penge, så må jeg bare sige, at de falder på et virkelig tørt sted. De betyder, at jeg kan blive ved med at hellige mig musikken, og det er af meget, meget stor betydning for mig.

- Og så betyder det selvfølgelig bare rigtig meget at have nogle folk i ryggen og føle sig støttet, og det er, uanset om det er royale eller folk, der ikke er royale. Det er bare en rigtig dejlig anerkendelse, siger Jada.

Showet 'Kronprinsparrets Priser' bliver sendt live på DR1 på lørdag 2. november.