Er Lukas Graham færdig?

I fjor var det syv år siden, Lukas Graham udsendte verdenshittet ’7 Years’.

Men 2022 blev endnu et år, hvor bandet, der er en duo, der egentlig er en solist, igen og igen forsøgte at få et internationalt hit. Uden held.

Lukas Graham hitter heller ikke rigtigt i Danmark længere. Sangerens seneste 11 singler har ikke været tæt på hitlistetoppen herhjemme.

Christianitten er blevet en nitte.

Mistet charmen

Når man udsender et album, skal det helst være i slipstrømmen på et hit. Nok derfor har Lukas Graham udsat sit fjerde album igen og igen.

Men nu udkommer det omsider. 20. januar udsendes det med titlen ’4 (The Pink Album)’. Indholdet er forhåbentlig mere opfindsomt end titlen. Intet tyder dog på det.

Fire af albummets 11 numre er for længst ude som singler, og de understreger indtrykket af en forvokset hvalp, der har tabt det charmerende hvalpefedt i jagten på egen hale.

Annonce:

Igen og igen har Lukas Graham forsøgt at gentage ’7 Years’. Igen og igen med bovlamme resultater. Før lavede han både ballader og ballade. Nu er der kun ballader tilbage.

Flot gæsteliste

På fredag udkommer endnu en singleforløber. Denne gang synger Lukas Graham duet med Mickey Guyton, der er for amerikansk country, hvad Lukas Graham er for dansk soul. Det vil sige en strømlinet popsanger.

Sangen hedder ’Home Movies’, og man kan næsten høre den, inden man har hørt den. Så forudsigelig er Lukas Graham blevet.

Mickey Guytons tilstedeværelse er imidlertid endnu et bevis på, at Lukas Grahams amerikanske pladeselskab, mægtige Warner, stadig satser på danskeren.

Popsangeren Khalid er en af flere verdensstjerner, der har samarbejdet med Lukas Graham. Foto: Warner

Annonce:

Til Lukas Grahams singler har jakkesættene de senere år købt gæsteoptrædener fra betragtelige navne som G-Eazy, Wiz Khalifa, Khalid og senest altså Mickey Guyton.

Warner må snart kræve valuta for pengene, og i en popindustri, der sædvanligvis har tålmodighed som en forkælet møgunge i Tivoli, er ’4 (The Pink Album)’ nok ved at være Lukas Grahams sidste tur i den californiske rutsjebane.

Kun to tilbage

Men det er ikke kun Lukas Grahams succes, der er blevet mindre. Det er ’bandet’ også.

Først var de fire. Så var de tre. Og nu er der kun Lukas Forchhammer og trommeslager Mark ’Lovestick’ Falgren tilbage.

Ved sidste års Danish Music Awards var gutterne nomineret til årets gruppe, men det kan kun være fordi, de ikke har en kategori for duoer med enevælde.

Christianias konsensusdemokrati regerer formentlig ikke på bandmøderne. Lovestick har nok kun hånden oppe, når han skal ramme et bækken.

Lukas Grahams ’Blue Album’ - det er den med ’7 Years’ - har ligget på top 40 herhjemme igen og igen og igen i sammenlagt 384 uger.

384 uger! Det er mere end syv år.

Lukas Graham er altså en sejlivet døgnflue i andedammen, men skal han gå over i historien som andet og mere end et globalt one-hit wonder, så er det nu, han skal have luft under vingerne igen.

Annonce:

Verden venter ikke syv år mere.