Erik Clausen raser: 'Mormors kolonihavehus' smidt på lossepladsen

Manden bag klassikeren kalder det snobberi, at sangen er røget ud af Højskolesangbogen

Multikunstneren Erik Clausen, 78, er mildt sagt ikke tilfreds over, at hans evergreen ’Mormors kolonihavehus’ er røget ud af den nye - og 19. - udgave af Højskolesangbogen.

- Ja, gu' er jeg utilfreds. Jeg synes, det er noget snobberi. Men jeg er egentlig ikke overrasket, for Højskolesangbogen har altid været et snob-værk, raser han.

Det var i 1978, at Erik Clausen, Leif Sylvester Petersen og Eva Madsen fik Danmark til at skråle med på sangen om et liv i sus og dus i kolonihave-universet. Og siden har den været folkeeje.

Det var i 1978, at trekløveret Erik Clausen, Eva Madsen og Leif Sylvester Petersen lod os 'flytte' ind i 'Mormors kolonihavehus', og vi har elsket det siden. Foto: Kurt Nielsen/Ritzau Scanpix

– Det var jo faktisk os, der med den sang fik gjort opmærksom på kolonihaverne, som mange på det tidspunkt havde glemt, siger han og fortsætter:

– Men lad nu snobberne lave deres sangbog, som de vil. 'Mormors kolonihavehus' behøver ikke en sangbog. Den kan alle synge med på.

Det var også i 1978, at Bundesen, Hardinger og resten af Shu-bi-dua skrev sangen 'Danmark', der ligeledes blev hvermandseje. Også den er blevet skrottet i den nye udgave af Højskolesangbogen.

Ikke god nok

- Vi er enige om, at den sang har haft sin tid. Det er egentlig bare, fordi vi ikke synes, det er en spændende og god nok sang, siger kirke- og kormusiker Anne Odgaard Eyermann til Radio4. Hun er en af de seks, der har udvalgt sangene til Højskolesangbogen, og bakkes op af formanden for Højskolesangbogsudvalg-et, Jørgen Carlsen. Om de fravalgte sange siger han til Radio4:

– De har været med to gange. Skal de med tredje gang, så begynder vi at krone dem som moderne klassikere. Har de kvalitet til det? Nej, det har de sgu ikke. Så de er røget.

Blandt de nye sange i værket findes Isam B's omdiskuterede 'Ramadan i København'.

