Erstatning hentet: Dansk hitband på Smukfest

Man kan altid hive guld frem fra gemmerne.

Således trækker Smukfest også på en gammel kending, efter en anden gammel kending måtte aflyse sin koncert på festivalen. Derfor bliver det danske Kashmir, der erstatter amerikanske Limp Bizkit i bøgeskoven.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Den danske hitgruppe var gået på pause på ubestemt tid, men de har valgt at gøre en undtagelse i år, hvor de har spillet flere koncerter. Den sidste af disse bliver så på Smukfest.

- Hvis Kashmir nogensinde skulle vende tilbage, skulle tiden være til det, og det er den nu. De seneste år har vi oplevet en rørende efterspørgsel fra vores fans, og det har skubbet til vores egen lyst i en sådan grad, at vi nu er klar til at gå på scenen som Kashmir igen.

- Da vi valgte at holde pause på ubestemt tid, gjorde vi det uden at markere beslutningen og vi skylder både os selv, og i særdeleshed vores publikum at fejre vores fællesskab og det vi har opbygget sammen, lyder det fra forsanger Kasper Eistrup i pressemeddelelsen.

Bandet består af Kasper Eistrup, Mads Tunebjerg, Asger Techau og Henrik Lindstrand, og deres comeback-koncerter var oprindeligt planlagt til 2019, men grundet pandemien blev de først afholdt i maj 2022.

Selv kalder bandet deres optræden på Smukfest for 'det sidste Kashmirshow', oplyser festivalen på Facebook.

Amerikanske Limp Bizkit offentliggjorde deres aflysning mandag, som skyldtes sygdom. Det efterlod flere fans skuffede, men de kan nu glæde sig til Kashmir-koncerten i stedet.