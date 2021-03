Et år efter 'X Factor'-sejr: Klar med ny musik

Der er næsten gået et år siden, at Alma Agger blev kåret som vinder af den 13. sæson af 'X Factor'. Nu er hun endelig klar med sin første single siden sejren.

Sangen 'Uundgåelig', der udkommer fredag, har Alma Agger glædet sig helt vildt til at dele med resten af Danmark.

- Sangen betyder meget for mig. Det er min første sang, der er sådan min egen. Det har været så sjovt at være med til at skrive den, og nu har jeg noget musik, som lyder som mig, det er jeg virkelig glad for. Det er en fed sang, som man kommer i godt humør af, siger Alma Agger til Ekstra Bladet.

At der er gået så lang tid mellem, at Danmark havde valgt Alma Agger som vinderen af 'X Factor, og at hun nu er ude med sine første single, kunne man tænke var frustrerende for sangeren, men det afviser Alma Agger.

- Nej, jeg synes faktisk, at det har været perfekt. Jeg vil ikke være sådan en del af et ’X Factor’-hamsterhjul, hvor det bliver planlagt, hvornår man skal ud, fortæller Alma Agger og fortsætter:

- Det kan virke meget påtaget, når musikken er skrevet af andre til en, fordi man skal have noget musik ud, inden man bliver glemt.

Selvom det er ved at være et stykke tid siden, at Alma Agger stod på scenen hver fredag på TV2, så er sangeren fortrøstningsfuld for, at hun ikke er røget ud af folks hukommelse.

- Jeg har jo stadig noget opmærksomhed med fra ’X Factor’. Selvom der er gået et år, så bliver jeg jo stadigvæk interviewet, som jeg gør nu. Så jeg tror ikke, det er mit største problem, og jeg tror faktisk, det er en fordel, at jeg har taget min tid. Hvis sangene er gode nok, så skal de nok klare det.