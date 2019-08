Et ord om Trump kan ødelægge alt

Countrystjerner som Tyler Childers risikerer at smadre karrieren med negativ omtale af præsidenten

Det er ikke alle orangehårede amerikanere, der har gjort sig selv grundigt til grin i Danmark denne uge.

Countrystjernen Tyler Childers er et hit på Tønder Festival, hvor han blev tiljublet af et begejstret publikum sent torsdag.

Formiddagen efter er sangskriverens orange lokker strøget elegant tilbage i en gårdhave ved Ecco Conference Centre, hvor han er indkvarteret, men da snakken falder på Donald Trump, er Childers alt andet end tilbagelænet.

- Jeg havde ikke regnet med, at vi skulle tale om politik, siger han og stirrer bistert ud i luften.

Skyde sig selv

Amerikanske countrystjerner lever primært af det konservative publikum i sydstaterne og Midtvesten, så det er at skyde sig selv i cowboystøvlerne, hvis man udtaler sig nedsættende om præsidenten.

Dixie Chicks fik nærmest deres karriere ruineret, da trioens frontkvinde, Natalie Maines, sagde, hun skammede sig over præsident Bush.

Tyler Childers på scenen i Tønder - sangeren besøger Pumpehuset i København 24. januar. Foto: Per Lange

Tidligere på måneden gik Childers’ fortrinlige, nye album, ’Country Squire’, ind på førstepladsen af countrylisten i USA og som nummer 12 på det generelle salgsbarometer i Guds eget land.

Sangeren er altså hot som nylagt komøg, men han går helt kold, hvis man spørger ham, hvorfor folk i hans hjemstat, Kentucky, stemte på Trump:

- Det må du spørge dem om. Jeg stemte ikke på ham, skuler Childers.

Folk er desperate

Trump fik næsten dobbelt så mange stemmer som Hillary Clinton i Kentucky, der udover countrymusik er kendt for ikke mindst bourbon, hestevæddeløb og kulindustri.

Sidstnævnte blev ifølge Childers udslagsgivende. Han indser modvilligt, at han åbenbart ikke slipper for at kommentere Trumps jordskredssejr i Kentucky:

- Folk troede på, at han ville give dem kulindustrien tilbage. Men den kommer jo aldrig tilbage. Og folk er desperate. De kender ikke til andet end kul, men det løb er kørt. Kan vi ikke snakke om musik?

Childers vil hellere være en Kentucky Fried Chicken end drøfte USA’s første orangefarvede præsident.

Tilsat et lille smil lister den sammenbidte musiker dog lidt forsonende slapstick ud af mundvigen:

- Jeg har ikke alle svarene, men jeg lover danskerne, at jeg ikke personligt er interesseret i at købe Grønland.

Childers lader sine sange tale, når han i aften giver endnu en koncert på Tønder Festival.