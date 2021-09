Euforiske The Minds of 99: - Det var ekstraordinært og magisk

Lørdagens koncert var på mange måder helt enestående for The Minds of 99, der selv føler, at de spillede den bedste koncert nogensinde

Det er dagen efter dagen derpå.

Mandag efter dén lørdag aften, hvor alt gik op i en højere enhed, og der skete magi i Parken, da The Minds of 99 var vært for en sand folkefest, der allerede har skrevet sig ind i historiebøgerne.

For første gang, i noget der minder om en evighed, kunne flere end 50.000 mennesker samles og feste igennem. Og det gjorde de - både dem på scenen og de tusindvis af fans, der var kommet for at fyre den af til 'Ung kniv' og 'Hurtige hænder'.

- Det er til dags dato den bedste koncert, vi har spillet, tøver The Minds of 99-frontmand Niels Brandt ikke med at sige.

- Ja, det var en ud af kroppen-oplevelse, og det var det især fordi, vi for en gangs skyld kan huske alt. Vi var utroligt meget til stede. Der var så meget kærlighed og løft fra publikum. Vi blev bundet sammen på en måde, som vi ikke har prøvet før. Den stemning gjorde, at vi fik en følelse af, at vi ikke kunne sætte en fod forkert. Det var ekstraordinært og magisk, siger trommeslager Louis Clausen til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Til koncerter kan man godt indimellem have det som at være til eksamen, hvor tingene flyder sammen, og man glemmer tid og sted. Sådan var det bare ikke i lørdags. Alt står helt klart.

The Minds of 99 takker deres fans for en fantastisk aften. Foto: Per Lange

Niels Brand kalder lørdagens brag for en koncert helt uden modstand, og det er ret unikt.

- Tit når man spiller koncerter, kommer der nogen og lige skal se, hvad de der gutter nu kan. Så stiller de sig med armene over kors og er lidt skeptiske, hvilket er fint. Men i lørdags kom alle for at få en fest og en oplevelse, og det fik de. Det var en kæmpe forløsning, siger han med henvisning til genåbningen af samfundet efter måneder med restriktioner og nedlukning.

- Vi har sagt det før, men den koncert handlede om meget mere end vores band. Det blev euforisk og elektrisk på en helt ny måde, fordi det var første gang, at så mange kunne samles, supplerer Louis Clausen.

Folkefest i Parken med The Minds of 99 som vært. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

- Lige som publikum må I have været helt høje efter koncerten. Hvad gjorde I efterfølgende? Festede eller drak en kop kamillete og gik hjem i seng?

- Ja mand, vi festede, griner Niels Brandt, inden manden bag trommerne tager over og fortæller, at også minutterne efter koncerten var helt specielle for The Minds of 99.

- Jeg tror, at det er første gang nogensinde, at da vi kom ned i vores dressingroom, så var alle bare glade. Normalt er der brok over noget teknisk, der er gået galt, som lige skal vendes først. Men vi var bare enige om, at det var det bedste, vi nogensinde havde lavet. Så der var en kæmpe glæde, siger han.

Mærkede ribben Mens koncerten sidder som en klar eufori i hele The Minds of 99, kan Niels Brandt godt mærke den sådan rent fysisk. - Jeg har ondt i mine højre ribben, siger han. The Minds of 99 åbnede ballet med sangen ’Solkongen’, som Brandt sang svævende i en kurv over Parken. Da han skulle derfra, skulle han gennem nationalstadionet for at synge næste nummer fra scenen. Vagterne kæmpede for at skabe plads til ham, men i den feststemte menneskemængde fik Niels Brandt pludselig meget meget travlt. - Jeg måtte kaste mig ind over et hegn, fordi tiden var ved at løbe ud. Det kan godt mærkes i mine ribben, erkender forsangeren, der ellers mest mærker efterveerne fra koncerten som en glad og energisk følelse i kroppen.

Den kommende tid skal bandet lægge sidste hånd på en ny plade, og så glæder de sig til at skulle spille en række arena-koncerter rundt om i landet i det nye år.

- Tror I, at de kommende koncerter på nogen måde kan måle sig med det, I oplevede i Parken?

-Det er jeg helt sikker på, at det kan. Vi skelner ikke. Om der er mange eller få mennesker, så elsker vi at spille. Og sådan en lille intim sag som Royal Arena med 17.000 mennesker kan også noget, griner Niels Brandt.

- Ej pjat - vi glæder os bare helt vildt til at komme ud på landevejen og rundt i landet.

- Kan I bruge noget fra lørdagens koncert fremadrettet?

- Det kan vi. Vi har brugt to år på at tale om corona og den gamle verden. Det her var et kig ind i den ny verden. Så vi kan bruge koncerten til på at træde ind i den nye verden. Hele den der fællesskabs-ting varslede en mere indbydende tid. Det var meget glædeligt, siger Louis Clausen.

The Minds of 99 gav debut til den nye sang 'Under din sne' i starten af knap to timer lange koncerttriumf.

