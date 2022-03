Eurovision-vinder med store nyheder

Måneskin kommer til Danmark for at spille og satser overraskende stort for en vinder af det internationale Melodi Grand Prix, når de indtager kæmpe Royal Arena næste år. Samtidig dropper de deres planlagte russiske koncerter på grund af krigen i Ukraine

Det er en nyhed af de sjældne, det italienske band Måneskin, der i maj i fjor vandt Eurovision med nummeret 'Zitti e buoni', kommer med i dag.

Det er således ikke hverdagskost, at en vinder af det internationale Melodi Grand Prix er blevet så tilpas store, at de kan fylde en kæmpe arena herhjemme hverken helt eller delvist.

Det mener Måneskin dog, at de kan i tilfældet Royal Arena på Amager. Bandet kan nemlig i dag kan meddele, at de spiller i arenaen tirsdag 2. maj 2023.

Koncerten bliver en del af rockbandets første verdensturné, der vil bestå af 48 koncertdatoer i Nordamerika og Europa.

Måneskin klinger dansk, og gruppen har som bekendt også dansk islæt i skikkelse af halvt danske Victoria De Angelis, der spiller bas i Måneskin og er blandt bandets grundlæggere.

I 2017 fik Måneskin en flot andenplads i det italienske 'X Factor', hvilket gav dem muligheden for at stille op i det italienske Melodi Grand Prix - og vinde.

Siden vandt de altså Euovision, og resten er historie.

Syv diamantplader

Med start i Seattle 31. oktober 2022 kan man på turnéen opleve Måneskin spille i yderligere 16 nordamerikanske byer, før de begiver sig ud på en omlagt Europa-tour i 2023, der bringer nye spillesteder og nye datoer til en allerede annonceret Europa-tour med start her i 2022.

En turné, der altså nu også bringer dem herhjem i vores lille andedam.

Måneskin er efter den storslåede sejr i Eurovision i 2021, der blev holdt i hollandske Rotterdam, blevet særdeles populære på verdensplan.

Det har udmøntet sig i syv diamantplader, 161 platinplader og 37 guldplader kloden rundt, og de italienske rockere har dermed cementeret deres globale status på nogle af de største musikmarkeder rundt om i verden.

Sidste år erobrede Måneskin Storbritannien med deres kæmpehits 'I Wanna Be Your Slave' og især coverversionen af 'Beggin' - sidstnævnte oprindeligt med norske Madcon - og de blev tilmed det første italienske band i musikhistorien, der kom på UK Top 10-hitlisten med to singler på samme tid.

Da de satte billetter til den oprindelige første del af Europa-turnéen i salg, blev alle billetter udsolgt i løbet af to timer.

Måneskin har også været dobbelt nomineret ved The BRIT Awards 2022, ligesom de modtog prisen for 'Best rock' ved MTV European Music Awards - den første pris nogensinde for en italiensk kunstner i en international kategori.

Også gruppens indtog i USA har været imponerende, hvor man bl.a. har optrådt i store tv-shows - heriblandt Jimmy Fallons 'The Tonight Show', 'The Ellen DeGeneres Show' og 'Saturday Night Live'.

Rusland droppes

Endnu en nyhed på en mere trist baggrund præger også den pressemeddelelse, der er sendt ud.

Krigen i Ukraine får således nu Måneskin til at droppe deres planlagte russiske koncerter:

'Selvfølgelig er det meget svært at komme med koncert-meddelelser, mens den forfærdelige krig i Ukraine fortsætter og uskyldige mennesker lider. Vi er knuste for det ukrainske folk, og vi står sammen med dem i solidaritet. Og på grund af magthavernes beslutninger, som påvirker livet for så mange uskyldige mennesker, vil vi ikke gå videre med vores russiske koncerter. Vi har alle brug for at stå sammen for fred, nu og altid', lyder det fra Måneskin i pressemeddelelsen.

Billetsalget til koncerten i Royal Arena begynder fredag 25. marts kl. 14.