Evig fiasko: Har aldrig haft et hit

Fredag efter fredag knokler talenterne i 'X Factor' for at blive til noget.

Programmets nye dommer, Kwamie Liv, har selv kæmpet siden 2014.

Hidtil er det ikke lykkedes.

Sangerinden udsendte singlen 'Higher' for syv år siden, men højt har hun aldrig ligget på hitlisten. Hun har faktisk aldrig haft en sang på top 40.

Kwamie Livs katalog på streamingtjenesterne tæller en ep, en række singler samt debutalbummet 'Lovers That Come and Go', der ikke kom nogen vegne, da det udkom i 2018.

Der er dømt krise

Københavneren medvirkede i det populære underholdningsprogram 'Toppen af poppen' i både 2019 og jubilæumssæsonen 2020.

Udsendelsen bruges ofte af relativt ukendte musikere til at få et folkeligt gennembrud, men eksponering foran flere hundredetusinde tv-seere var ikke nok til at sende Kwamie Livs seneste singler, '17' og 'Take It Back (I Want More)', ind på hitlisten.

Det er bestemt intet særsyn, at der er dømt krise i karrieren for en dommer i 'X Factor'.

Senest har Kwamie Livs kollega Martin Jensen oplevet endnu en fiasko med singlen 'Running'.

Gennem årene har blandt andre Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Lina Rafn, Pernille Rosendahl, Mette Lindberg og Oh Land stillet op som dommer i 'X Factor' på et tidspunkt, hvor deres personlige succes var punkteret.

