Får 24.528.804 kroner af staten

Grøn er sikret. Fadøllene og popmusikken vender tilbage næste år.

Det står klart, efter Grøn, der tidligere hed Grøn Koncert, har modtaget 24.528.804 kroner fra statskassen i kompensation for aflysningen i 2020.

Det viser en aktindsigt i den såkaldte arrangementsordning, som Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen.

Muskelsvindfonden, der står bag Grøn, søgte om 22.329.172 kroner, men fik altså over to millioner mere.

'Ved alle ansøgninger er der mulighed for, at beløbene ændrer sig under sagsbehandlingen i takt med at ansøger og sagsbehandler får flere informationer', forklarer Erhvervsstyrelsen om forskellen på de to kæmpebeløb.

Ingen indtægter

Theis Petersen, indsamlingschef for Muskelsvindfonden og talsperson for Grøn, glæder sig over det økonomiske sikkerhedsnet. Sådan da:

- Det er dejligt at leve i et land, hvor man kan få hjælp, når man er havnet i sådan en situation. Men man skal huske på, at vi jo i Muskelsvindfonden for andet år i træk går glip af de indtægter, vi skulle have tjent. Vi har typisk mellem ti og tyve millioner i overskud.

For Grøn var pengene et spørgsmål om liv eller død:

- Ja, det var det. Hvis vi ikke havde fået de penge, så havde det set virkeligt skidt ud.

Grøn i Valbyparken, som har lagt græs til arrangementet adskillige somre. Foto: Jakob Jørgensen

Theis Petersen forklarer, at de 24,5 millioner kroner kompenserer for en lang række udgifter:

- Pengene dækker de omkostninger, vi havde i forbindelse med aftaler med artister, leverandører og samarbejdspartnere. Folk har naturligvis ikke fået de fulde beløb, men man har forhandlet sig frem til tabsbegrænsning, som det hedder. Desuden får vi dækket både de direkte og indirekte omkostninger, vi i øvrigt havde i forbindelse med planlægningen af Grøn. Der er eksempelvis tale om lønninger og husleje.

Roskilde har fået

Landets største festival, Roskilde, fik 62.568.823 kroner i samme ordning i sidste uge. Flere af de andre store festivalers ansøgninger behandles stadig.

Tinderbox i Odense og NorthSide i Aarhus søger samlet om 48 millioner kroner fra den danske stat, til trods for at de som fortalt i Ekstra Bladet ejes af selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg.

Sommerens festivaler er igen i år aflyst på grund af coronarestriktioner, men staten har varslet, at arrangørerne også vil blive kompenseret for 2021.