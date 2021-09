Får tv-debut i Tyskland

Den danske sanger Christopher kan nu også snart opleves på tysk tv.

Det fortæller han selv i podcasten 'Uden Filter'.

Lærer tysk

I programmet bliver sangeren spurgt, hvad der skal ske i hans karriere nu, hvortil han blandt andet svarer, at han skal lave et nyt album, at han skal lære tysk, og at han skal spille hovedrollen i en ny film.

Værterne Hav og Kamal spørger derfor, om han skal lære tysk på grund af filmen, men det afviser Christopher.

- Nej. Jeg skal lære tysk, fordi jeg har fået mulighed for at være med i et stort tysk show, som hedder 'Sing meinen song', som er lidt 'Toppen af poppen', bare i Tyskland. Og i stedet for fem millioner mennesker i Danmark, så er det for 80 millioner mennesker i Tyskland, siger han og uddyber årsagen:

- Jeg kan godt lide en fed udfordring, så det der med lige at få en 'curveball', som hedder 'kan du nå at lære tysk på et halvt år?'. Watch me.

Blevet far

Ud over den travle karriere, har Christopher også ting at se til på hjemmefronten.

I 2019 blev han gift med Cecilie Haugaard, og de to blev forældre i februar i år.