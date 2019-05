Fadæse: Nik & Jays stunt går galt

Nik & Jay fik en god idé. Det troede de i hvert fald. Noget tyder dog på, den var dårlig.

1. januar proklamerede makkerparret, at de ville udgive en ny single den første dag i hver måned resten af året, og det løfte har de holdt hidtil.

Danskerne har imidlertid ikke taget konceptet til sig, for ingen af årets første fem numre fra Nik & Jay har markeret sig i top 25 på hitlisten. Det foreløbigt bedste resultat er en 28. plads med 'Det' den vibe', der udkom 1. februar.

Ikke en eneste af sangene har holdt mere end en uge i top 40, og Nik & Jays udspil fra 1. maj, 'Af sti af sted pt. 2', som er et samarbejde med Søren Huss, kommer slet ikke på listen.

Nummeret udkom sidste onsdag og har dermed kun haft to dage til at samle streams og salg i relation til charten, der opgøres fra fredag til torsdag. Langt de fleste singler og album udgives på fredage.

Ikke desto mindre vil 'Af sti af sted pt. 2' formentlig ikke nå ind på top 40 næste uge, for sangen klarer sig skidt på toneangivende Spotify, hvor den i søndags var nede som nummer 171 på streamingtjenestens dagligt opdaterede top 200.

Nik & Jay har tidligere ligget på førstepladsen med blandt andre 'Mod solnedgangen', 'Kommer igen' og United'.

Duoen kan trøste sig med, at de stadig er et trækplaster som livenavn. Deres tre koncerter i hovedstadens K.B. Hallen i september er allerede udsolgt.

Danske nyheder

Den amerikanske rapper Lil Nas X scorer sin tredje førsteplads i træk på den danske singlechart med sit globale kæmpehit 'Old Town Road', men der er en nyhed i top på albumlisten.

Sivas tredje album, 'Contra', drøner nemlig direkte ind som nummer 1, og rapperen gentager dermed sin bedrift fra i fjor, hvor forgængeren 'Ultra' toppede.

Billie Eilish falder ned som nummer to med succesdebuten 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', mens TopGunns '1991' er ny på tredjepladsen.

Sebastians 'Hun nåede at klappe hunden' gør sin entré på 7. pladsen. Veteranens forrige album, 'Sange til drømmescenariet’ fra 2017, indtog førstepladsen.

Claus Hempler står for endnu en dansk nyhed i den lukrative ende af listen. Sangerens 'Kuffert fuld af mursten' rammer 11. pladsen.

Pink er nummer 1 i blandt andet USA, Storbritannien og Australien med 'Hurts 2B Human', der dumper ind som nummer 16 herhjemme. Amerikaneren giver stadionkoncert i Horsens 7. august.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste onsdag skal blandt andre Oh Land, Vampire Weekend og Laid Back forsøge at gøre sig gældende med nyheder på albumlisten.