Færdige? Kæmpe fiasko for TV-2

HITLISTENYT: Det jyske poporkester kan slet ikke komme i gang igen med 'Don't Get Me Started'

'Don't Get Me Started' hedder den nye single fra TV-2, og sangen ser ikke ud til at kickstarte veteranernes karriere.

Kvartetten udgav nummeret 24. august, så det burde ramme den danske hitliste i dag, men 'Don't Get Me Started' er ikke blevet streamet og købt nok til at figurere på Top 40. TV-2 gik helt til tops med 'S.O.M.M.E.R.' i 2007.

Hos danskernes foretrukne streamingstjeneste, Spotify, klarer 'Don't Get Me Started' sig decideret dårligt. På Top 200, der opdateres dagligt, har TV-2's nye udspil endnu ikke opnået en placering. Typisk kræver det 7500 daglige streams at klemme sig ind i Top 200.

'Don't Get Me Started' er første single fra jydernes kommende album, der efter planen er ude inden jul. Bandet begynder en større turné på hjemmebane i Aarhus 1. februar.

Drake er urørlig

Hitmagerne Kesi og Gilli indtager for tredje uge i træk 1. pladsen på singlelistens Top 40 med 'Su Casa'.

Drake sidder solidt på albumtronen med 'Scorpion', der nu har været nummer 1 i otte uger.

Det sydkoreanske boyband BTS står for ugens eneste nyhed i Top 20 - drengenes opsamling 'Love Yourself: Answer' er på 8. pladsen. Udgivelsen går direkte ind som nummer 1 i USA.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge forventes Eminems surprisealbum 'Kamikaze' at brage ind som nummer 1 verden over.