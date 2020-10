Færdige? Katastrofe for Bon Jovi

Med et pladesalg på over 130 millioner er Bon Jovi et af historiens største bands. Eller det var de i hvert fald.

Veteranernes nye album, '2020', har nemlig fået en katastrofal start, og det tegner til at blive en bemærkelsesværdig fiasko for det ellers så succesrige orkester.

'2020' har slet ikke ramt top 40 herhjemme, men langt værre for Bon Jovi er det, at albummet kun tilbragte to uger på Billboard 200 i USA. Skiven debuterede som nummer 19, men faldt helt ned på 145. pladsen ugen efter.

Til sammenligning er bandets seneste fire, reelle studiealbum alle gået helt til tops på Billboard 200, og ti år gamle 'Greatest Hits: The Ultimate Collection' er såmænd på listen i øjeblikket efter ikke mindre end 186 uger i det lukrative selskab.

'2020' skulle oprindeligt have været udsendt i maj, men den blev udskudt til oktober på grund af coronapandemien. Bon Jovi ville formentlig ønske, de havde udskudt skiven på ubestemt tid.

Pop Smoke igen

Taylor Swift er tilbage på førstepladsen i USA, hvor 'Folklore' nu har tilbragt sammenlagt otte uger.

Michael Falch toppede herhjemme sidste uge med 'Forår i brystet', men albummet dykker allerede ned på 24. pladsen.

Michael Falchs nye album er i frit fald efter indledningsvist at have triumferet som nummer et. Foto: Philip Davali

Pop Smokes 'Shoot for the Stars, Aim for the Moon' indtager atter førstepladsen i Danmark, og den posthume udgivelse har nu syv uger helt på toppen.

Eagles står for ugens eneste nyhed i top 20. Legendernes 'Live from The Forum - MMXVIII' er nummer ni.

Clara ser ud til at nyde godt af sin optræden under P3 Guld. Jydens 'Growing Up Sucks' går fra 17. til 11. pladsen og har aldrig ligget bedre.

Jada blev den store vinder ved prisshowet, men sangerindens debutalbum, 'I Cry a Lot', vender ikke tilbage på top 40 af den grund.

Bon Jovi er ikke det eneste garvede rocknavn fra New Jersey, der er pladeaktuel i efteråret. Næste uge rammer Bruce Springsteens 'Letter to You' utvivlsomt albumlisterne verden over.