Falch indrømmer: En vild situation

HITLISTENYT: Rockveteranen glæder sig over, at hans nye album går direkte ind på førstepladsen

Michael Falch har stadig luft under vingerne.

I en alder af 64 svæver rocksangeren helt op på toppen af albumlisten med sit nye udspil, 'Forår i brystet'.

Michael Falchs tre foregående soloplader tog enten førstepladsen eller andenpladsen, så veteranen er en populær herre i karrierens efterår.

I en mail til Ekstra Bladet glæder han sig over den aktuelle succes:

'Det er unægteligt gået op og ned for mig gennem årene, men sådan en placering vidner jo om, at en hel del trofaste fans har haft mig i øjenkrogen under hele den tur, og jeg har en klar fornemmelse af, at mange nye venner også er stødt til de senere år.

Jeg må indrømme, at sådan en førsteplads føles ret godt her 40 år efter mit debutalbum med Malurt. Det er jo lidt af en æresbevisning, som jeg deler med producer Lars Skjærbæk og resten af Dét Band. Jeg går omkring og smiler lidt i skægget. Jeg havde jo nok overlevet uden den oplevelse, men det er alligevel en vild situation.'

Rappere dominerer

'Forår i brystet' er den eneste nyhed i top 30.

Sidste uges nummer et, Pop Smokes 'Shoot for the Stars, Aim for the Moon', falder en enkelt plads ned, og toppen af listen domineres i det hele taget stadig af rappere. Kesi, Ude Af Kontrol, Juice Wrld og Gilli er også fortsat i top ti.

Fleetwood Macs 43 år gamle blockbuster, 'Rumours', er tilbage på alverdens charts, efter albummets største hit, 'Dreams', gik viralt i en video på det sociale netværk TikTok.

'Rumours' er nummer 25 herhjemme, mens klassikeren tager 7. pladsen i USA og 18. pladsen i Storbritannien.

Briterne sender debutalbummet fra den engelske rapper Headie One ind som nummer et på deres albumliste.

Pop Smokes 'Shoot for the Stars, Aim for the Moon' vender tilbage på førstepladsen i USA.