Faldt om på direkte tv: Nu aflyser han

David Ritschard skulle have spillet på Tønder Festival 25. og 26. august

Der bliver ingen koncert med svenske David Ritschard, når Tønder Festival om få dage løber af stablen.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

'Mange havde set frem til at opleve den prisbelønnede og anmelderroste svenske sangskriver David Ritschard på årets festival. Desværre er David Ritschard ramt af sygdom og kommer ikke til Tønder i år. Festivalen håber at kunne præsentere ham på et senere tidspunkt', skriver festivalen.

Besvimede

Tirsdag aften kollapsede David Ritschard midt på scenen og for rullende kameraer, da han optrådte live i fællessangprogrammet 'Allsång på Skansen'.

Vært Pernilla Wahlgren var hurtigt ved hans side og kunne konstatere, at den 34-årige countrystjerne var besvimet.

Pernilla Wahlgren bad om at få programmet afbrudt, da David Ritschard var faldet om. Foto: 10070 Jessica Gow/Ritzau Scanpix

Han blev derefter båret ud, mens showet fortsatte. Kort efter kunne Pernilla Wahlgren fortælle fra scenen, at David Ritschard havde det godt, og at der blev taget hånd om ham.

Ritschard har siden i et opslag på Instagram forklaret, at han har det godt trods omstændighederne. Hvad han fejler, eller hvad der har været årsagen til hans kollaps, har han ikke oplyst.

David Ritschard måtte bæres af scenen. Foto: 10070 Jessica Gow/Ritzau Scanpix

Erstatninger fundet

David Ritschard skulle have optrådt på Tønder Festival fredag klokken 11.15 og lørdag klokken 14.

Festivalen har allerede fundet erstatninger i form af amerikanske Joachim Vooder og canadiske É.T.É, oplyser de i pressemeddelelsen.

David Ritschard er i forbindelse med udgivelsen af sit andet album, 'Blåbärskungen', blevet udråbt til 'kongen af Sverige' af Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo.