Falleret: Grim nyhed for Medina

Medina kalder sit kommende album 'Grim', og køn har hendes karriere i hvert fald ikke været de seneste år.

Popstjernen har store problemer med at matche sin popularitet fra storhedstiden mellem 2008 og 2014. Single efter single er floppet, og aktuelle 'Væk mig nu' ser ud til at blive endnu en fiasko for den før så succesvante sangerinde.

Se også: Fucking nedtur: Medinas eventyr slut

'Væk mig nu' blev udsendt i fredags, men danskerne ser allerede ud til at have mistet interessen for nummeret.

På toneangivende Spotifys dagligt opdaterede Top 200 debuterede sangen som nummer 36 på udgivelsesdagen, men de følgende dage har 'Væk mig nu' mistet terræn, og i går var den på listens 95. plads med 12.146 streams.

Se også: Ballade med Lukas: Vælter det hele

Til sammenligning er Lukas Grahams 'Love Someone' blevet afspillet mere end 100.000 gange dagligt på Spotify herhjemme, siden balladen udkom 7. september, og trioens hit er stadig nummer 1 på streamingtjenesten.

Har reflekteret meget

'Væk mig nu' er med på Medinas nye album, 'Grim', der slippes 12. oktober. Pladen indeholder også tidligere singler som 'Elsk mig', 'Det smukkeste', 'Skyttegrav' og 'Det ku' være mig', der for popdivaens standard alle har været fusere på den officielle hitliste, som afsløres hver onsdag.

'Grim' er Medinas første dansksprogede album siden 'For altid' fra 2011.

Se også: Håbløs Medina trækker stikket

I en reklametekst for pladen udtaler jyden:

''Grim' er et album, der har været mange år undervejs. Overordnet er det et ærligt album, hvor jeg ikke som på mange af mine tidligere sange synger i metaforer. Det er et album, der har været ekstra hårdt at lave, da jeg har reflekteret meget over, hvad jeg ønsker for mig selv og min fremtid. Det er et album, der i den grad har helet mine sår og beskrevet mine glæder ved at få skrevet det ned. Jeg er så stolt af det og glæder mig til at dele det med jer.'

Medina havde Thomas Helmig med som gæst, da hun i august gav koncert på Smukfest. Foto: Per Lange

Medina har henover foråret og sommeren haft et vedvarende hit i Storbritannien med 'First Time', som hun har skabt i samarbejde med den tysk-engelske duo M-22.

'First Time' har tilbragt hele 28 uger på den britiske Top 100 og peakede på 20. pladsen. Sangen er i øjeblikket nummer 97 - listen opdateres i aften.

Se også: What?! Nyt popchok af Medina

35-årige Medina optrådte i sommerens løb på blandt andet Jelling Musikfestival, Smukfest og Wonderfestiwall.

26. oktober kan hun opleves til intimkoncert med tilhørende middag på restaurant Kongekilden i Klampenborg.