Fandt melodien: Popdrenge tjener millioner

Succesfulde Scarlet Pleasure har skabt et kommercielt millionforetagende bygget på solidt popkoncept

Ungkarlene Scarlet Pleasure kravler ikke kun højt op på hitlisten.

De lægger sig også i den økonomiske top i dansk showbiz.

Trioen har i deres fælles firma for nylig offentliggjort regnskab - for blot tredje gang - og det er økonomisk skønhedslæsning.

Emil Goll, Joachim Dencker og Alexander Malone havde sidste år et overskud før skat på 2,3 millioner kroner.

Popdrengene tænker langsigtet og lader stort set hele beløbet stå, så det lægger en bund i firmaet.

Fordobling

Selskabets bruttofortjeneste - omsætning fratrukket udgifter til vareindkøb - talte 4,4 millioner kroner i 2018.

Det er mere end en fordobling i forhold til året før, hvor bruttofortjenesten udgjorde knap to millioner kroner.

Det regnskabsmæssige begreb bruttofortjeneste er diffust.

Dermed vides det ikke, om stigningen skyldes, at Scarlet Pleasure har haft færre udgifter, en større indtjening eller en blanding af begge.

Eftersom at bandet særligt i løbet af de seneste par år har skabt sig et godt omdømme, er det ikke usandsynligt, at stigningen i høj grad skyldes øgede indtægter.

Lønforhøjelse

Succesen med ørehængere som ’Limbo’, ’Deja vu’ og ’Good Together’ berettiger deres mindre lønforhøjelse.

Af bruttofortjeneste på 4,4 millioner kroner går 2.070.000 kroner til lønudgifter mod 1.929.000 året forinden.

Emil Goll, Joachim Dencker og Alexander Malone oplyser over for myndighederne, at der er tre ansatte i firmaet.

Såfremt det er dem selv, havde de sidste år en årsløn på 690.000 kroner eller 57.500 kroner om måneden brutto.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Scarlet Pleasure.