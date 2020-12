Fans flygter: Årets vildeste flop

Der er flop, og så er der megaflop.

Marie Key stod for det måske største i det forgangne år, hvor den tidligere så populære sangskriver navngav et album efter sig selv og slet ikke formåede at få det ind på top 40.

Hendes to storsællerter, 'De her dage' fra 2012 og 'Tænker du vi danser' fra 2015, indtog begge førstepladsen, og de lå på listen i henholdsvis 102 og 27 uger.

Forfærdeligt for Marie Key

2020 var heller intet kommercielt jubelår for ellers så succesvante Simon Kvamm. Hans nye band, Hugorm, snoede sig forbi top 40 med både deres første ep og album.

Simon Kvamm har tidligere domineret albumlisten igen og igen med både De Eneste To, Drengene fra Angora, som solist og ikke mindst med Nephew.

Sensationel svipser

Katy Perry brugte sin graviditet til at promovere 'Smile', men datteren Daisy Dove Bloom klarer sig forhåbentlig bedre end verdensstjernens sjette album.

Det missede overraskende top 40 herhjemme og tilbragte sensationelt blot to uger på top 100 i USA, hvor hendes tre foregående album alle gik helt til tops.

Katy Perry kaldte sit nye album 'Smile', men amerikanerens salgstal var ikke værd at smile af. Foto: Liza Voloshin

Bon Jovi må nok også indstille sig på, at fremtiden ligger noget bag dem. Stadionbandet, der har solgt 130 millioner plader, fik et katastrofalt dårligt forløb med albummet '2020'.

Skiven gik aldrig i top 40 i Danmark, og efter at have debuteret som nummer 19 i USA drattede den helt ned på 145. pladsen ugen efter.

Men hvis man opkalder et album efter det værste år i mands minde, så beder man jo nærmest også om det.

Færdige? Katastrofe for Bon Jovi

Bon Jovi var med til at understrege, at rocken er noget nær død på charten, hvor en død rapper til gengæld regerede.

I 2020 tilbragte Pop Smokes posthume 'Shoot for the Stars, Aim for the Moon' otte uger på førstepladsen af den danske albumliste, mens 'Euro Connection' med Branco & Gilli tog seks uger helt på toppen.

Opgørelsen over årets mest streamede og solgte album offentliggøres i begyndelsen af januar.