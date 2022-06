Fans i ekstase: - Det bliver ikke større

Flere superfans er mødt op på Refshaleøen i København for at opleve Metallica på Copenhell onsdag aften

For første gang i tre år kan den københavnske festival Copenhell onsdag byde velkommen til metalfans fra hele verden til den 11. festival i historien.

Og det bliver gjort med manér. Onsdag aften spiller metallegenderne i Metallica nemlig på festivalens hovedscene, og det må siges at være lidt af et scoop for festivalen, der samler omtrent 35.000 musikentusiaster på Refshaleøen.

Normalt kan Metallica, der har danske Lars Ulrich bag trommerne, nemlig fylde store stadions til tonerne af klassikere som 'Enter Sandman' og 'Fade to Black'.

Derfor er det også stort for de fans, Ekstra Bladet møder på festivalpladsen forud for koncerten, at idolerne har valgt at indlede deres Europa-turné netop her.

Skal følge bandet rundt i Europa

42-årige Grcegorc fra Polen (yderst til venstre) og hans venner stod klar, da festivalpladsen åbnede i håb om at sikre sig de bedste pladser til Metallica. Foto: Per Lange

Grcegorc fra Polen har været fan af Metallica siden starten af 90'erne, og koncerten onsdag aften bliver nummer 30 for den dedikerede fan.

- Jeg håber, det bliver en særlig aften i aften. Sidste gang, jeg så dem, var for et halvt år siden i San Francisco til deres 40. jubiluæm, siger han.

- Hvad er det, du så godt kan lide ved Metallica?

- Musikken omkranser alt det, som livet giver en. Det gør min sjæl og krop glad, og så kan jeg også godt selv lide at spille Metallica. Alt ved dem - deres tekster, musikken, showet - er fantastisk.

- Her i Danmark er Lars Ulrich jo noget ganske særligt. Hvad synes du om ham?

- Han er speciel for mig. Jeg kan godt lide at høre ham spille og høre, hvad han har at sige. Jeg har aldrig mødt ham, men det vil jeg gerne en dag.

- Hvad synes du om, at Copenhell, der er så forholdsvis lille, har Metallica på plakaten?

- Det er fantastisk, at de ikke kun spiller de store steder for 80-100.000 mennesker, men også steder som her. Jeg har aldrig været på Copenhell før, men sådanne koncerter har en speciel atmosfære over sig. Man føler sig tættere på bandet, og det er fantastisk, siger han og fortsætter:

- Jeg tager til Prag for at se dem der i næste uge, og jeg skal også se dem i Tyskland og i Portugal, hvor de slutter deres Europa-turné. Så det bliver en god sommer.

- Det manglede da bare

Søstrene Christina (til venstre) og Maria glæder sig til at se Metallica for hhv. anden og tredje gang. Foto: Per Lange

De to tvillingesøstre Christina og Maria på 42 år har været på Copenhell tre gange, og selvom de ikke var i tvivl om, at de skulle af sted i år, var det da en ekstra bonus, at Metallica skulle spille.

- Når de kommer til Danmark, så vil jeg gerne se dem. Det holder hver gang, siger Maria.

Det gør bestemt ikke søstrene noget, at det bliver på en lidt mindre scene end for eksempel parken.

- Det manglede da bare, at de kom, når der kommer så mange andre store navne. Og de mindre koncerter har man jo efterhånden vænnet sig til efter corona. Jeg synes faktisk tit, det er en bedre oplevelse til de mindre koncerter, hvor man ikke skal vælge, om man vil have en øl, på toilettet eller have en god plads, siger Christina.

- Jeg tænker måske også, at Lars Ulrich synes, det er hyggeligt at være hjemme, sådan oplever jeg det i hvert fald. For selvfølgelig skal de prioritere, men man kan jo håbe på, at det er derfor, supplerer Maria.

Søstrenes yndlingsnumre er 'Master of Puppets' for Maria og 'Sad But True' for Christina.

Bliver ikke større

Vennerne Jacob (til venstre), Thomas (midten) og Morten er på Copenhell for første gang. Foto: Per Lange

Vennerne Jacob, 50, Thomas, 49, og Morten, 51, har købt endagsbillet til Copenhell for at høre Metallica, og forventningens glæde er stor.

- Vi glæder os. Det er meget stort, at de skal spille her på Copenhell. Det er nok det største band, man kan hive til, siger Jacob, og han suppleres af Thomas:

- Ja, det bliver ikke større end det.

Vennerne glæder sig dog også til at udforske noget af det andet, festivalen har at byde på.

- Vi skal høre Suicidal Tendendies og Dizzy Mizz Lizzy. Og jeg er her nok også for udforske det lidt hårdere, siger Morten.

Deres yndlingsnumre tæller blandt andet 'Fade to Black' og 'Enter Sandmand'.

Har set Metallica 52 gange

James fra Storbritannien har set Metallica flere gange end de fleste. Foto: Per Lange

Selvom der går rygter på festivalpladsen om, at en hollænder, der har set Metallica mere end 500 gange, er mødt op, må 42-årige James fra Storbritannien også tælle som vaskeægte superfan.

- Jeg har været fan i 30 år, og i dag bliver 53. gang, jeg ser dem, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det bliver spændende at se dem på et så relativt lille sted. Det er tredje gang, jeg ser dem i København, og det er altid fedt at se dem her, for det er jo Lars' hjemby, så det glæder jeg mig meget til.

- Hvad er dit bedste minde med Metallica?

- Første gang, jeg så dem, var helt fantastisk. Jeg havde været fan i nogle år, så at se dem første gang var vildt. Og så var jeg i San Fransisco til deres 40 års jubilæum lige efter Covid, og det var vildt. At man kunne rejse igen og gå til koncerter igen, det var fedt.

Hans yndlingsnummer er 'Disposable Heroes'.

Fik det ind med modermælken

Brødrene Magnus (til venstre) og Oliver er vokset op med Metallica. Foto: Per Lange

Oliver på 28 år og Magnus på 26 år er nogle af de yngre Metallica-fans på pladsen. Alligevel har de to brødre set dem et par gange allerede.

- Det er ret stort. Første gang, jeg så dem, var for ti år siden i Fængslet i Horsens, så det er lidt, at de er på hjemmebane, at de kommer på Copenhell for første gang. Det bliver supersejt, siger Oliver, og Magnus supplerer:

- Vi har begge to fået det ind med modermælken, kan man sige. Vi har hørt det, lige siden vores far kunne spille det for os, så det er stort, at de skal spille her i dag.

Sidste gang, brødrene så Metallica, var, da de spillede i Parken i 2019.

- Men jeg forestiller mig, at det bliver noget helt særligt med et så dedikeret publikum, som der er herude, siger Oliver og fortsætter:

- Jeg tror, der bliver en helt særlig fællesskabsfølelse, også fordi man som dansker jo har et helt særligt forhold til Metallica og Lars Ulrich. Det er nærmest lidt intimt, selvom der er 35.000 mennesker, der kigger med.

Ekstra Bladet livedækker naturligvis koncerten med Metallica, der skydes i gang 21.30. Efter koncerten kan du desuden læse Thomas Treos anmeldelse på ekstrabladet.dk.