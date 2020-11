Fans raser: Nu aflyser de

Rapgruppen Suspekt er havnet i modvind, efter de i et opslag på deres Facebook-side reklamerer for deres album fra 2000, der nu er blevet genskabt som vinyl.

Her er flere fans rasende over, at bandet, der består af Orgi-E, Bai-D og Rune Rask, fokuserer på deres vinyl, når de endnu ikke har meldt noget ud omkring deres store Arena Tour, som var planlagt til at løbe af stablen de kommende fire weekender - med den første i Jyske Bank Arena i Odense denne lørdag og siden Jyske Bank Boxen, Royal Arena og Gigantium.

'Vi er ikke de eneste, der er total blanke over koncerten i Odense. Utroligt de ikke har meldt noget ud endnu,' skriver en, mens en anden fortsætter:

'Vi er tydeligvis ikke de eneste, der er frustrerede over der ikke er blevet meldt noget ud.'

'Meld nu noget ud for fanden!!! Kan sgu godt være, det er træls for jer, men vær nu lidt fair over for jeres fans og kom med noget info,' lyder det videre fra en tredje.

Aflyser

I kølvandet på opslaget er Suspekt dog mandag gået til tasterne på deres Instagram-profil, hvor de giver nyt om deres koncerter.

Her oplyser de, at de har været nødsaget til at aflyse deres fire kommende koncerter grundet coronavirus.

'Vi har virkelig håbet og arbejdet på en løsning lige indtil det sidste. Sammen med vores hold, har vi vendt hver en sten og tænkt i alverdens kreative løsninger, for på den måde at kunne gennemføre koncerterne med de gældende corona-restriktioner. Vi har i lidt over halvandet år forberedt os til at skulle gennemføre den her milepæl sammen med jer og vores dygtige band. Alt sammen gjort grundet det brændende ønske om at komme ud og dele kropsvæsker med jer alle igen!,' lyder det i opslaget, hvor rapgruppen fortsætter:

'Men det står nu meget klart for alle, at vi ikke må samles det antal mennesker Arena koncerterne ville huse de næste mange måneder. Det stikker langt inde i Suspekt-hjertet, og vi havde om nogen glædet os helt absurd meget til at komme ud og spille musik for alle jer!', Vi fortsætter den store tænkeboks nu og gør vores bedste for at finde en måde, hvorpå vi snart kan ses igen,' skriver de videre.

I opslaget oplyser Suspekt ligeledes, at Ticketmaster lige nu er i fuld gang med at kontakte dem, der har købt billetter, for at informere dem om deres muligheder for refusion.

Fans må se langt efter Suspekt i år. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Live Nation, der arrangerer koncerten, for at høre, hvorfor aflysningen først er blevet meldt ud nu - et par dage inden koncerterne. Det har i skrivende stund ikke været muligt