Fartfælden klapper videre i Roskilde: 40 klip uddelt på én dag

319 kunne ikke dy sig for at trykke speederen for meget i bund dagen før Roskilde Festivals fulde åbning, i samme fartkontrol blev der uddelt 40 klip på én dag

Mandag blev 303 nappet i den vanlige fartkontrol, der omringer motorvejene omkring Roskilde Festival og dagen før pladsens åbning blev totaltallet fordoblet efter tirsdagens fartmålinger.

Ud af 12.023 målinger blev der tirsdag blitzet 319 bilister blitzet af Midt- og Vestsjællands Politi, fordi de ikke kunne overholde de midlertidige fartgrænser, der er sat op i forbindelse med festivalens afholdelse.

I samme ombæring blev der uddelt 40 klip i kørekortet, oplyser de på Twitter.

Mens Roskilde Festival står på er hastighedsgrænserne på Holbækmotorvejen ved festivalpladsen sat ned fra 110 km/t til 80 km/t for at øge trafiksikkerheden.

Den største fartsynder havde tirsdag speederen i bund, så vedkommende var oppe og runde 139 km/t på den målte strækning, hvilket er mere end 60 procent for hurtigt. For sin fartpræstation kan vedkommende forvente en E-boks besked med et indbetalingskort på en dyr bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.

Samme besked kan en fartglad mandagsbillist også forvente, da vedkommende torperede ned af motorvejen med 153 km/t i timen.

På grund af den massive menneskesmængde, der forvandler Roskilde til Danmarks fjerde største by i en uge om året, finder de midlertidige roskildensere på kreative, men også farlige metoder til at komme ud på pladsen eller få habengut leveret på festivalen.

Holbækmotorvejen er blevet krydset til fods, og bilister har aflæsset passagerer og deres Roskilde-remedier af i nødsporet ud for festivalpladsen.

Fartkontrollen bliver foretaget hver dag på strækninger omkring festivalpladsen for at sikre at bilisterne overholder fartgrænsen.