Faustix gået i sort: - Det er jo helt til grin

Den danske musikbranche står til at miste en af de største platforme i verden.

Google har torsdag aften meddelt, at de fjerner dansk musik fra deres streamingtjeneste 'inden for kort tid'. Det sker ifølge Koda for at lægge pres på i en igangværende forhandling om en fælles nordisk aftale om brug af musik på YouTube.

Meldingen lød torsdag, at musikken ville blive fjernet fra tjenesten 1. august. Men allerede fredag morgen 31. juli er YouTube begyndt at gå i sort. Den danske musiker Faustix' (med det borgerlige navn Morten Olsen) musikvideoer er ikke længere 'tilgængelige' i Danmark.

Se også: Rasende DR-vært: - Så uværdigt!

En sag for politikerne

- Det må være en sag for politikerne og ikke for musikerne selv, lyder det fra den danske hitmager, som står bag hits og remix som 'Lose Myself', 'Complicated' og 'Crying in the Sun', til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Musikbranchen er i forvejen i knæ, mener Faustix. Foto: Ritzau Scanpix

- Hvis ikke politikerne træder ind, så kommer vi danske kunstnere til at demonstrere ude foran Christiansborg med fakler og råbe: 'Hør os nu!', joker han.

Se også: Musikbranchen: Urimeligt lav betaling

- Jeg fik det at vide i går aftes, men jeg tager det stille og roligt lige nu. Det er forhåbentligt et spørgsmål om tid, før det bliver tilgængeligt igen, fortæller Morten Olsen.

I skrivende stund har Faustix hele 6,5 millioner afspilningen på YouTube, og tallet ser ikke ud til at stige lige foreløbigt, hvis ikke en aftale kommer i hus.

Uden musikvideo?

Aftalen skal ifølge Koda erstatte de norske, finske og danske komponist- og sangskriverselskabers lokale aftaler og samle dem i én fælles aftale med Google, lyder det i en pressemeddelse.

Faustix, som hans kunstnernavn er, udgiver en ny single om et par uger, som normalt også bliver udgivet på YouTube med musikvideo.

- Hvis det stadig forholder sig på samme måde på det tidspunkt, hvor min nye single kommer ud, så er der jo ingen grund til at bruge penge på at lave en musikvideo. Så sparer jeg selvfølgelig produktionen, men man mister jo meget eksponering, fortæller Faustix.

Se også: Viser krop frem efter fødsel: Hvordan er det muligt?

Selvom YouTube ikke er Morten Olsens største indtægtskilde, så falder det sammen med en større krise, som de fleste musikere i Danmark står i.

- Jeg ved ikke, hvor meget jeg personligt selv tjener gennem YouTube, men det er jo endnu en platform, som bliver fjernet. Og i denne tid er det i forvejen ikke nemt at være dansk musiker. Alle koncerter er blevet aflyst eller rykket (på grund af coronakrisen, red.), lyder det fra Morten Olsen.

Brænde til bålet

- Så på den måde er det pisseærgerligt. Det er jo helt til grin. Det er egentlig bare mere brænde til bålet, fortæller han med reference til, at den danske musikbranche i forvejen er i knæ på grund af alle de aflyste festivaler og koncerter, som normalt er der, de danske kunstnere tjener penge, som er blevet aflyst på grund af corona.

Se også: Dansk tv-par deler stor nyhed: Er blevet forældre

Selvom det er en platform, som bliver revet væk under fødderne på de danske kunstnere, så er det ikke helt skidt, mener han:

- Det får jo egentlig bare folk til at smutte over på Spotify og høre vores musik, og der tjener vi mere pr. afspilning.

- Det går ikke så meget ud over mig som nogle andre. Men det er bare mere brænde til bålet musikbranchens situation taget i betragtning.