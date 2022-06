Fed formue: Så rig er Johnny Madsen

Der er gang i biksen hos Johnny Madsen.

Den 71-årige musiker og kunstner har skabt en solid forretning, og sidste år voksede hans formue igen med millioner.

Det viser et netop offentliggjort regnskab fra selskabet Nesdam ApS, som håndterer hans musikrettigheder samt salg af hans kunst.

Fanø-baserede Madsen kunne i 2021 juble over et overskud på 6.324.008 kroner før skat, hvilket er 2,5 millioner bedre end året før.

Statskassen har desuden fået glæde af 1.321.190 kroner i form af selskabets skattebetalinger sidste år, fremgår det.

Hæver millioner

Selskabets tre ansatte har tilsammen delt 1.359.798 kroner i løn, men det er ikke muligt at se, hvordan pengene præcis er blevet fordelt. Såfremt de tre har fået lige mange penge, svarer det til en gennemsnitlig månedsløn på 37.772 kroner før skat.

Øboeren Madsen nøjes dog ikke med almindelig løn, når han skal forkæles på grund af det flotte resultat.

Han udbetaler derfor tre millioner kroner i udbytte for regnskabsåret - det samme beløb som året før.

Egenkapitalen i selskabet lød ved udgangen af 2021 på 13.498.969 kroner, hvor størstedelen af dem er investeret på aktiemarkedet.

Det fremgår, at Johnny Madsens selskab ejer for 9.342.243 kroner i aktier og kapitalandele hos børsnoterede selskaber.

Afviste grove beskyldninger

Ekstra Bladet talte i januar med Johnny Madsen, der ikke ville finde sig i beskyldninger om, at han var stoppet med at drikke alkohol.

- Selvfølgelig kan jeg afvise det! Jeg er ikke holdt op med at drikke, men når jeg koncentrerer mig om at male, som jeg har gjort de seneste år, så drikker jeg ikke så meget. Jeg kan simpelthen ikke male, når jeg drikker. Ikke engang en lys øl, forklarede multikunstneren dengang.

Og det tyder altså på, at der er millioner af gode grunde til at fokusere på at male.