Festglade gæster: - Det er paradis på jord

Tusindvis af gæster har nu slået lejr på Roskilde Festival. Øllene er pakket ud, musikken spiller, og gæsterne er lykkelige over at være tilbage igen

Roskilde Festival er endelig tilbage.

For første gang i tre år er portene til festivalen åbnet igen, og det var med store smil og råben og skrigen, at gæsterne ankom til den store festival.

Tusindvis af gæster kom allerede lørdag formiddag klokken ti, og pladserne er så småt ved at være fyldt med massevis af telte. Og festen? Den er skam startet.

Ekstra Bladet har været en tur forbi den vestlige del af festivalen, hvor gæsterne ikke holder igen med øllene og høj musik.

- Det er forfærdelig god stemning. Alle er bare glade, og der er ingen, som er sure. Det er ligesom 'paradise on earth', lyder ordene fra festivalgæsten Mads.

- Vi er lige kommet til campingpladsen. Vi hygger os, og der er gang i den. Vi skal bare fyre den af, og det kommer vi til at gøre hele tiden, er den stålsatte melding fra et af teltene i vest.

Humøret er højt, og temperaturen begynder så småt at stige på Roskilde Festival. Foto: Henning Hjorth

Hygge i vest - kaos i øst

Godt nok havde Roskilde Festival styr på det praktiske i den vestlige del, men klaveret spillede særdeles anderledes i øst.

For her var der lørdag eftermiddag kæmpe kaos i campingområdet, hvor der længe var massiv kø, som ikke ville flytte sig. Det resulterede altså i, at Roskilde Festival ikke kunne udlevere armbånd til gæsterne.

Massevis af gæster var derfor frustrerede over ventetiden, for der gik længere tid, før de kunne blive lukket ind på pladsen.

'Åbningen på Øst kører lidt langsommere end planlagt. Vi er bl.a. blevet ramt af tekniske problemer ved indgang Øst, som resulterede i, at vi ikke kunne udlevere armbånd', lød det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet lørdag eftermiddag.

Ekstra Bladet vil lørdag aften blandt andet undersøge, hvordan situationen står til i den østlige del af festivalen.