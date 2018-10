Festival amok: Helt vilde hovednavne

I metalverdenen bliver det ikke meget større end Tool og Slipknot.

Næste sommer optræder begge på Refshaleøen i København, når den hårdtslående festival Copenhell finder sted for tiende gang.

Tool er ved at genrejse sig efter en lang pause. Det mytiske band fra Los Angeles har ikke udsendt et album siden 12 år gamle '10.000 Days', men der skulle omsider være nyt på vej fra kapaciteterne.

Deres seneste koncert på dansk grund fandt sted under Roskilde Festival i 2006. Ifølge Copenhell er Tool det navn, publikum har efterspurgt mest gennem årene.

Gruppens excentriske frontmand, Maynard James Keenan, var i Danmark den forgangne sommer, hvor han på aarhusianske NorthSide stod i spidsen for A Perfect Circle, der også gæster Forum i København 12. december.

Tool indtager Copenhell torsdag 20. juni.

Frygteligt tilbage

Slipknot var topnavn på Copenhell i 2015, og fire år senere vender det maskerede slæng fra Iowa altså frygteligt tilbage, når de besætter hovedscenen fredag 21. juni.

Det nye årtusindes måske mest markante metalband forventer at udsende karrierens sjette studiealbum i 2019.

Copenhell har desuden igen hyret Rob Zombie, der underholdt på festivalen i fjor. Den amerikanske troldmand har også ny plade i støbeskeen, og mon ikke man kan høre sange fra den, når han optræder lørdag 22. juni.

Festivalen afslørede i sidste uge det første kuld navne, der talte Halestorm, Dimmu Borgir, Eluveitie, Demons & Wizards, Whitechapel, Alien Weaponry og Baest. Flere bands følger naturligvis de kommende måneder.

Copenhell finder sted fra onsdag 19. til lørdag 22. juni.

Billetsalget åbnede tidligere i dag via ticketmaster.dk

I år var Copenhell stort set udsolgt med op mod 25.000 deltagere.