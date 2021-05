Festival-boss erkender: - Det var så det

Årets Jelling Festival er aflyst som følge af de nye retningslinjer for udendørs arrangementer. Det fortæller festivalleder Lars 'Charlie' Mortensen til Ekstra Bladet.

- Vi må erkende, at det var så det, lyder meldingen mandag morgen.

Aflysningen kommer efter, at et bredt flertal på Christiansborg natten til tirsdag blev enige om, at der maksimalt må lukkes 2000 personer ind på festivaler mellem 21. maj og 1. august. Jelling Festival skulle afholdes fra 20.-23. maj.

- Det kan vi ikke. Ikke uden camp.

Inddeles i sektioner

De 2000 deltagere skal inddeles i sektioner med 200 personer i hver. Efter 1. august er det planen, at der må lukkes 5000 publikummer ind til udendørs arrangementer med stående publikum. Her skal publikum inddeles i sektioner med 500 i hver.

- Vi har jo vidst længe, at vi var tæt på at blive kørt over, men jeg synes nok, at reglerne er blevet strammet lige lidt voldsomt. Vi havde håbet at starte med en lille festival nu her og så afholde et større arrangement senere på året, siger Lars 'Charlie' Mortensen.

Det er andet år i træk, at Jelling Festival aflyses.

- Jeg har det rigtig skidt. Det er hårdt. Vi skal jo nok klare os på kontoret, hvor vi får hjælpepakker, men det går også ud over alle de frivillige, publikum, aktørerne og leverandørerne. Det er en socialøkonomisk dominoeffekt, der begynder nu. Vi er en nonprofit-organisation, der uddeler mange penge til velgørenhed. Jeg håber, at alle kan holde skruen i vandet, siger Lars 'Charlie' Mortensen.

Opfordring: Behold billetten

Alle publikummer kan få billetten til årets Jelling Festival refunderet, hvis de skulle ønske det. Bossens drømmescenarie er dog et andet.

- Vi håber, at publikum vil beholde deres billet og lade den hænge på opslagstavlen et år mere. Det kan der jo godt være en økonomisk gevinst i, for hvis der nu kommer en lille prisstigning på festivalbilletterne, så giver det mere end renterne i banken.

