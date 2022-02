Festival får 73 millioner af staten

I næsten to år har Smukfest ventet på penge fra staten.

Nu har den jyske festival endelig fået kompensation for aflysningen i 2020.

Beløbet er på astronomiske 73.295.001 kroner.

Det oplyser Erhvervsstyrelsen til Ekstra Bladet.

Den svimlende sum er statens hidtil største udskrivning i den såkaldte arrangørordning, der er iværksat for at hjælpe eventmagere af enhver slags i forbindelse med coronakrisen.

Enormt glædeligt

Hos Smukfest er man ikke overraskende begejstret for de mere end 73 millioner:

- Vi har netop fået pengene. Det er enormt glædeligt, siger festivalens talsmand, Søren Eskildsen.

Smukfest 2020 blev aflyst i april samme år. Søren Eskildsen udtalte i oktober i fjor, at den lange ventetid var 'udfordrende for festivalens likviditet'.

Han værdsætter imidlertid statens støtte:

- Det er dejligt, vi lever i et land, hvor der er politisk interesse for at hjælpe kulturlivet, men det er ærgerligt, at der er gået så lang tid. Ingen af os har jo prøvet den slags før, og vi har skiftet sagsbehandler flere gange, men generelt synes jeg nu, vi har haft et godt samarbejde med Erhvervsstyrelsen, understreger talsmanden.

Penge videresendes

De 73 millioner er til kompensation for Smukfests faste udgifter til eksempelvis løn og husleje, men mange af pengene kanaliseres også videre til leverandører og de danske artister, der var på plakaten:

- Du kan dæleme tro, vores leverandører bliver glade for at modtage dem. Det er jo dem, der skal hjælpe os med at lave festival til sommer, siger Søren Eskildsen.

Den canadiske megastjerne Justin Bieber er årets absolutte hovednavn på Smukfest. Foto: Ernst van Norde

Der er udsolgt af partoutarmbånd til Smukfest 2022, som har blandt andre Justin Bieber, Gorillaz og Kraftwerk på programmet.

Roskilde Festival modtog i maj sidste år 62.568.823 kroner fra samme arrangørordning.

Tinderbox i Odense og NorthSide i Aarhus venter stadig på at få deres ansøgninger færdigbehandlet. Festivalerne, der drives af DTD Group, søger samlet om 48 millioner kroner fra den danske stat, til trods for at de som fortalt i Ekstra Bladet ejes af selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg.

Alle de store festivaler har også bedt om kompensation for aflysninger i sommeren 2021.

En aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen, viser, at Smukfest søger om 25.687.007 kroner, og arrangørerne kan altså sammenlagt komme op på næsten 100 millioner i statsstøtte.