Festival får ikonisk verdensnavn

Den britiske popduo Pet Shop Boys smækkes øverst på plakaten for fynske Heartland næste sommer

Der er hitgaranti på Heartland i 2022.

Festivalen har nemlig netop offentliggjort, at Pet Shop Boys kommer til Fyn på deres turné Dreamworld: The Greatest Hits Live.

Den legendariske popduo fra London er det første musiknavn på Heartlands plakat.

Pet Shop Boys blev dannet for 40 år siden og har gennem årene haft kæmpehits som 'West End Girls', 'It's a Sin' og 'Go West'.

Aflyste i Viborg

Makkerparret Neil Tennant og Chris Lowe har besøgt Danmark utallige gange. De skulle have givet koncert i Viborg i 2020, men på grund af pandemien blev den flyttet til i år og senere helt aflyst.

Pet Shop Boys' optræden på Heartlands åbningsdag torsdag 2. juni næste år bliver gruppens eneste på dansk grund i 2022.

Festivalens billetsalg er netop begyndt. Partoutarmbånd koster 1950 kroner plus gebyr.

Heartland finder sted ved Egeskov Slot på Midtfyn fra torsdag 2. juni til lørdag 4. juni. Det er samme dage, som NorthSide afvikles i Aarhus.

Udover musik præsenterer festivalen som vanligt også kunst, talks og gourmetmad.