Festival får kæmpe hovednavn

Copenhell smækker det legendariske metalband Iron Maiden øverst på plakaten for sommeren 2022

Det ser sort ud for Copenhell i år.

Men til gengæld lyst ud for næste års udgave af metalfestivalen.

Copenhell offentliggør nemlig allerede ikoniske Iron Maiden som topnavn for 2022, hvor de lukker hovedscenen på festivalens sidste aften, lørdag 18. juni.

Det historiske veteranband er blandt heavy metals væsentligste og mest elskede aktører.

Legenderne besøger Copenhell på deres storstilede Legacy of the Beast World Tour, der også ramte hovedstadens Royal Arena i 2018.

Ramt af aflysning

Iron Maiden havde oprindelig planlagt at spille på Copenhell i 2020, men festivalen blev som bekendt aflyst på grund af coronapandemien.

Sekstetten fra London besøgte den københavnske metalfestival i 2014 og har optrådt på dansk grund mange gange gennem årene.

Copenhell har blandt andre Kiss, Korn og Mercyful Fate på plakaten for i år.

I sidste uge aflyste hovednavnet Judas Priest, der har udskudt deres turné til 2022. Det vides dog endnu ikke, om pionererne kommer til Copenhell næste år.

Festivalen afventer myndighedernes udmelding om muligheden for gennemførelse af store sommerarrangementer i 2021, og arrangøren Live Nation forventer snarest at have nyt om næste års udgave af den populære metalevent.