Festival fejrer historisk succes: - Det er fantastisk

Lastbiler brummer, og læderstøvler trasker gennem vandpytter bag scenerne på Tønder Festival.

De mange kunstnere vender så småt snuden hjemad, mens de sidste koncerter bliver afholdt. Dette års Tønder tog rekorden i forhold til billetsalg, hvor der allerede torsdag kunne meldes udsolgt af partoutbilletter. Det er første gang i festivalens historie.

-Vi havde nok regnet med, at der ville blive udsolgt. Men at det skulle ske allerede torsdag er fantastisk, siger Maria Theessink, der er kunstnerisk leder og pressechef for festivalen.

Derfor markerer dette års Tønder formentlig et vendepunkt i festivalens liv.

Kommerciel succes

Det blev til hele 7599 håndled iført partoutarmbånd, hvilket må siges at være et godt tegn for den relativt lille folk-festival. Men mister festivalen charmen, når flere skal deles om musikken?

- Det er noget, vi taler meget om, for vi ønsker, at det stadigvæk skal være en intim festival. Vi kommer til at evaluere hele efteråret.

Netop størrelsen er vigtig for både besøgende og artister. Man finder kunstnere, der går rundt på pladsen. Der bliver råbt 'Hey, nice concert yesterday' fra besøgende, og der lyder altid et 'thanks, I appreciate it' fra de mange musikere.

Søren Huss' koncert var så rørende, at nogle publikummer brød ud i gråd. Foto: Per Lange

Når man først har smagt succes, bliver man som regel sulten efter mere. Maria Theessink understreger dog, at der en grænse for, hvad festivalen begærer.

- Nej, vi kommer til at se på det her år, om boderne har kunnet følge med og så videre. Der er ikke et konkret tal.

Solen går så småt ned over festivalpladsen, som huser færre og færre cowboyhatte, som aftenen skrider frem. Der er dog allerede muligt at købe billetter til næste år festival allerede fra i morgen mandag.