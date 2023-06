Festival-forvirring: Åbnede for tidligt

Metalfans fik lov til at storme ind på Copenhell hele to gange

Syd for solen havde svært ved at få publikum ind på festivalpladsen hurtigt nok, men på Copenhell forholder det sig lige omvendt.

Da festivalen onsdag kunne byde de første metalfans velkommen til pladsen på Refshaleøen ved København, var de nemlig lidt for hurtige på aftrækkeren.

De ihærdige vagter måtte på arbejde for at få folk tilbage bag hegnet. Foto: Per Lange

Inden man tilsyneladende på pladsen var helt klar til at tage imod de sortklædte festivalgængere, fik vagterne åbnet for sluserne, og masserne væltede ind.

Til stor forvirring for de fremstormende fans blev hegnet dog lynhurtigt lukket igen, og de blev bedt om at forlade pladsen.

Flere fans havde glædet sig til at storme ind på pladsen - og de fik lov til at gøre det hele to gange. Foto: Per Lange

Forsinket åbning

Et par festivalgæster var dog nået så langt ind på pladsen, at det tog de ihærdige vagter adskillige minutter at få dem indfanget og ført bag hegnet igen, inden pladsen kunne åbne officielt.

Forvirringen betød, at åbningen af festivalen, som skulle være sket klokken 12, blev forsinket en lille halv time.

Ifølge festivalen skyldtes den lille forsinkelse en frivillig, som tog sit job meget alvorligt.

'En meget initiativrig og autoritetstro frivillig vagt havde læst på vores webside, at festivalen starter klokken 12 og valgte derfor at åbne for indgangen, før resten af festivalholdet var helt klar til at tage imod publikum', skriver Copenhells sikkerhedsorganisation i en besked til Ekstra Bladet og tilføjer:

'Vi har nu forfremmet den unge mand og glæder os til at nyde godt af hans virkelyst under resten af festivalen'.

Første band er Crown the Beast, som indtager scenen Pandæmonium klokken 13 onsdag. Copenhell fortsætter frem til lørdag nat, og Ekstra Bladet er med hele vejen.