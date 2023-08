Festival-hykleri: Lukker ned for Ekstra Bladet

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Smukfest fik en del omtale og opmærksomhed, da de tidligere på året gjorde det klart, at de frabad sig alle 'negative, objektiviserende kommentarer' om kunstnere og henstillede til, at anmeldelser ikke fokuserede på køn, alder, seksualitet eller udseende, men på musik.

Opråbet fra Smukfest satte gang i en debat, der fik flere artister og kendte til at støtte op om den gode tone i anmeldelser og artikler om kunstnerne, der har gæstet sommerens festivaler.

De må selv

Men tager man et hurtigt kig på Smukfests egen hjemmeside, virker det ikke til, at deres egen opfordring er nået til dem selv.

Blandt andet beskrives Christopher som 'manden med de krøllede, gyldne lokker'.

Og i beskrivelsen af sangerinden Saint Clara pointerer Smukfest hendes 'genkendelige lyd fra den unge kunstner, der – hendes alder til trods – har fundet sin helt egen form hurtigt'.

Tobias Rahim har ifølge Smukfest 'været med til at rykke ved det image, en mand skal have.'

Og sidst, men ikke mindst skriver festivalen, at Lars Lilholt har '70 år på bagen, og han turnerer med musikere, der ikke engang var født, da han brød gennem. Det giver lidt ekstra energi i musikken'.

Talsmand for Smukfest, Søren Eskildsen.

Preller af

Spørger man talsmanden for Smukfest, Søren Eskildsen, så er der ikke tale om, at der skulle være en form for dobbeltmoral i det.

Faktisk preller alle spørgsmål til debatten fuldstændig af på ham, da han stiller op til interview med Ekstra Bladet. Til eksemplerne fra festivalens hjemmeside, er svaret fra den garvede talsmand entydigt.

- Det er som at blande pærer og bananer. Vi er af den overbevisning, at man skal tale ordentligt til hinanden, og det undrer os, at man kan uenig i det, siger han.

Ava Max var en af de kunstnere, der besøgte årets Smukfest.

Fortryder ikke

Da Ekstra Bladet vil høre talsmanden, om Smukfest fortryder markedsføringen af opfordringen, som vakte kritik, fordi man gjorde det klart, at journalister kunne miste akkreditering til festivalen, er det heller ikke meget, man får ud af ham.

Søren Eskildsen kvitterer med akkurat samme svar som på de resterende spørgsmål.

- Vi er af den overbevisning, at man skal tale ordentligt til hinanden, og det undrer os faktisk lidt, at man kan være uenige i det. Det er sådan det budskab, som står tilbage fra vores side af.

Nægter de adgang?

Folk reagerede i sin tid på festivalens underliggende trussel om at nægte adgang til medlemmer af pressen, der valgte at overtræde disse rentingslinjer.

Noget, der fik talsmanden til at trække kommentaren tilbage. Og heller ikke dét ønsker Søren Eskildsen at forholde sig til under interviewet.

- Det var ikke det, der var budskabet. Det helt grundlæggende budskab var, at man skal tale ordentligt til hinanden, og det undrer os, hvis man kan være uenig i det.

