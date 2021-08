Festival i miljøkamp med Pepsi

København og musikfestivaler er som et ben i gips. Det går ikke ret godt.

Haven, Vanguard, Beatday, Komos og hovedstadens udgave af Smukfest er blandt dem, der tilsyneladende ikke var bæredygtige og stoppede.

Trods pandemien er det nu den helt nye ØreSound Festival, som forsøger at samle koncertglade danskere på Tiøren ved Amager Strandpark til tre dage med klimaneutral rap, EDM og pop.

Bag festivalen står de relativt upåagtede stiftere Silas Storgaard og Frederik Kjærgaard samt investorerne Lars Hermansen og Peter Borregaard fra Vækstfonden.

Arrangørerne forventer 'tæt på udsolgt' i dag, fredag og lørdag, hvor populære navne som B.O.C, Tessa og Jung skal trække de 5000, som corona-restriktionerne tillader, på pladsen dagligt.

Støtter træprojekter

Udover musikken satser ØreSound massivt på bæredygtighed, og den erklærede vision er at skabe 'Nordens mest bæredygtige musikfestival'.

ØreSounds talsperson og pressechef, Jonas Nybro, fortæller om festivalens ambitiøse tiltag:

- Hvad gør I konkret for at være så bæredygtige?

- Når festivalen er færdig, kommer vi med en rapport, der viser alt, hvad vi har gjort forkert og kan gøre bedre de kommende år. Det tab, som vi får på CO2-regnskabet, går vi ind og dækker 100 procent bagefter med CO2-reducering ved hjælp af støtte til træprojekter rundt omkring i verden.

Tessa rapper på ØreSound, der håber på 30.000 besøgende næste år uden restriktioner. Foto: Per Lange

- Pepsi er blandt jeres partnere. Hvordan hænger det sammen med bæredygtighed? Burde I ikke få æblemost fra en økologisk producent på Falster?

- Royal Unibrew er blandt vores samarbejdspartnere, og det er dem, der har Pepsi i Danmark. Royal Unibrew er nogle af dem, der er gået længst for at hjælpe os med at reducere CO2-forbruget.

- Så hvordan bliver det bæredygtigt, hvis man køber en Pepsi på pladsen?

- Gennem et firma, der hedder GH Sustainability, går vi ind og ser på, hvor meget hver enkelt ting på festivalpladsen har kostet i CO2-regnskabet. Det kompenserer vi så for efterfølgende. Vi ved godt, at der desværre er miljøsyndere på en festivalplads, som man ikke kan komme udenom. Men vi forsøger at reducere dem så meget som muligt fra starten. Vi dækker også alle gæsters CO2-fodspor på deres rejse til og fra ØreSound.

Betaler regningen

- Bliver det ikke en stor udgift for jer? Og noget af et regnestykke?

- Jo, det gør det. Men det har været et krav til vores investorer fra starten, at vi betaler vores CO2-regning, når den bliver gjort op.

- Nærmest alle festivalerne vil jo være bæredygtige. Er det ikke bare en måde at appellere til de unge?

- Jeg synes, at mange af festivalerne kun fortæller om, hvad de gør godt. Få af dem siger, hvad de gør dårligt. Og vi har en kæmpe fordel. Vi skal ikke ind og lave en grøn omstilling. Fra starten har vi valgt at gøre tingene på den mest bæredygtige måde.

- Men det mest bæredygtige er vel slet ikke at lave en festival?

- Ja, det er rigtigt, men vi føler jo, at hvis vi går i nul på klimaregnskabet og gavner kulturen og giver mennesker glæde, så kan vi afholde ØreSound med god samvittighed.