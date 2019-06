Festival i priseksplosion: - Det er luset

Festivalgæster ærgrer sig over Tinderbox’ prisstigninger på over 30 procent og løftebrud

Billetpriserne på Tinderbox har kurs mod den blå himmel.

En partoutbillet til årets udgave af den fynske festival er steget med mere end 30 procent sammenlignet med året forinden.

Sidste år kostede en partoutbillet 1595, mens billetten til årets festival blev sat til salg for 1895 kroner sidste november.

Arrangørerne fastslog, at priserne ikke ville stige mere, men alligevel hævede de prisen først til 1995 kroner og dernæst til 2095 kroner.

Niels Poulsen. Foto: Per Lange

Løftebruddet giver øllet en syrlig smag på Tinderbox, der åbnede i dag.

- Det, synes jeg, er luset.

- For når man siger, at man ikke gør noget, skal man selvfølgelig ikke gøre det, siger Niels Poulsen.

Den 50-årige odenseaner er ikke alene med den holdning.

Så meget er priserne steget Nedenstående ses priserne i hhv. 2018 og 2019 og stigningen i procent. NorthSide: 1595 kr. - 1895 kr. - 19 procent Tinderbox: 1595 kr. - 2095 kr. - 31 procent Heartland: 1690 kr. - 1990 kr. - 18 procent Copenhell: 1690 kr. - 1840 kr. - 9 procent Roskilde: 2100 kr. - 2100 kr. - 0 procent Tønder: 1490 kr. - 1490 kr. - 0 procent Smukfest: 2695 kr. - 2695 - 0 procent

21-årige Kimm Marlea stoler ikke længere på Tinderbox’ udmeldinger om billetpriser.

- Nej, og det er ærgerligt, at de gør det, men jeg betaler alligevel gerne, fordi Tinderbox er så godt.

- Det er pengene værd, understreger hun.

Brian Grønbæk. Foto: Per Lange

47-årige Brian Grønbæk frygter, at prisstigningerne får nogle til at vælge festivalen fra.

- Det får nok nogle til at droppe festivalen, for man overvejer jo sine valg nøje, når det har med penge at gøre.

- Det er ærgerligt, for det er ellers en god festival, og det er forrygende for Fyn, siger han.

Emilie Levinsen. Foto: Per Lange

Mens nogle gæster kritiserer stigningerne, trækker 24-årige Emilie Levinsen på skuldrene.

Hun kan ikke se det problematiske i, at Tinderbox hæver billetprisen.

- Jeg tænker ikke over det, fordi alle festivaler gør det.

- Det er årets højdepunkt, siger studinen.

Tinderbox’ talsmand, John Fogde, udtaler, at festivalen hævede priserne, efter arrangørerne fik mulighed for at hyre flere store navne.

‘Vi kunne ikke forudsige det endelige program og budget før meget sent i processen’.

‘Derfor var også vigtigt for os at varsle prisændringen tidligt og på den måde give gæsterne god tid til at købe deres billet til den oprindelige pris’, skriver John Fogde i en mail til Ekstra Bladet.